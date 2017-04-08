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8 апреля 2017, 18:05 | Летние: Тяжелая атлетика | УНИАН

Украинка Анастасия Лысенко завоевала три серебряные награды чемпионата Европы по тяжелой атлетике

В субботу в хорватском Сплите, в предпоследний день чемпионата Европы по тяжелой атлетике украинка Анастасия Лысенко завоевала три серебряные награды.

Анастасия <span class=error>Лысенко</span> заняла второе место в рывке толчке и общем зачете. Увеличить
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Соревнования проводились в супертяжелой категории свыше 90 килограммов.

Лысенко заняла второе место в каждом упражнении, сначала подняв над головой 125 кг в рывке, а затем добавив к ним 152 кг в толчке. В сумме показатель нашей спортсменки составил 277 кг, что также стало вторым результатом в итоговом зачете. Таким образом, украинская спортсменка завоевала три серебряные награды чемпионата континента.

Сверхвысокий результат продемонстрировала в этот раз россиянка Татьяна Каширина, завоевав три золотые медали (137 рывок, 180 толчок и 317 кг в итоге).

Третье место в сумме — у Кристины Магат из Венгрии.

Еще одна украинская участница — Анна Макарова оказалась на шестом месте в каждой номинации.

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