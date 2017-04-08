Кузнецов: Сборные России по тяжелой атлетике уже отработали на пять с минусом на ЧЕ
СПЛИТ (Хорватия), 8 апр —
Р-Спорт, Олег Богатов. Женская и мужская сборные России уже заслуживают отметки пять с минусом за выступление на чемпионате Европы в хорватском Сплите, даже без учета результатов в двух заключительных весовых категориях, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), председатель тренерского совета ФТАР, старший тренер мужской сборной России Павел Кузнецов.
Турнир проходит в Сплите
«Если говорить о выступлении обеих команд, то благодаря успехам девочек мы сейчас блещем, нам нет равных, — сказал Кузнецов. — Идем на первом месте, а женская команда уже отработала на шестерку по пятибалльной системе. Ими уже были выиграны три золотые медали и сегодня победила Татьяна Каширина. В целом выступление нашей общей команды, даже без результатов последнего дня, можно оценить на пять с минусом. Минус — за счет полученной “баранки” (Давид Беджанян не реализовал ни одной попытки в рывке в весе до 105 кг). Это черное пятно в нашем выступлении».
«По набранным очкам в мужском турнире мы идем хорошо, но по завоеванным медалям другие команды немного нас обошли, — продолжил собеседник агентства. — И золотых медалей у нас только три: две в отдельных упражнениях и одна в сумме двоеборья. Но перед турниром у нас в планах было завоевать одну золотую медаль. И мы с этим справились (победу в категории до 94 кг одержал Адам Малигов). И даже без результатов выступления Руслана Албегова (+105 кг) мы заслужили оценку четыре с плюсом».
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