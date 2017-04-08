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8 апреля 2017, 17:49 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Кузнецов: Сборные России по тяжелой атлетике уже отработали на пять с минусом на ЧЕ

СПЛИТ (Хорватия), 8 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Женская и мужская сборные России уже заслуживают отметки пять с минусом за выступление на чемпионате Европы в хорватском Сплите, даже без учета результатов в двух заключительных весовых категориях, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), председатель тренерского совета ФТАР, старший тренер мужской сборной России Павел Кузнецов.

Турнир проходит в Сплите 2—8 апреля. В субботу россиянке Татьяне Кашириной не было равных в весовой категории свыше 90 кг. Она превзошла результат ближайшей преследовательницы на 40 кг и стала семикратной чемпионкой Европы. В последний день турнира осталось разыграть медали только в одной категории — свыше 105 кг у мужчин.

«Если говорить о выступлении обеих команд, то благодаря успехам девочек мы сейчас блещем, нам нет равных, — сказал Кузнецов. — Идем на первом месте, а женская команда уже отработала на шестерку по пятибалльной системе. Ими уже были выиграны три золотые медали и сегодня победила Татьяна Каширина. В целом выступление нашей общей команды, даже без результатов последнего дня, можно оценить на пять с минусом. Минус — за счет полученной “баранки” (Давид Беджанян не реализовал ни одной попытки в рывке в весе до 105 кг). Это черное пятно в нашем выступлении».

«По набранным очкам в мужском турнире мы идем хорошо, но по завоеванным медалям другие команды немного нас обошли, — продолжил собеседник агентства. — И золотых медалей у нас только три: две в отдельных упражнениях и одна в сумме двоеборья. Но перед турниром у нас в планах было завоевать одну золотую медаль. И мы с этим справились (победу в категории до 94 кг одержал Адам Малигов). И даже без результатов выступления Руслана Албегова (+105 кг) мы заслужили оценку четыре с плюсом».
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Каширина заявила, что ее цель — золото ОИ, надо быть сильнее всех на две головы

СПЛИТ (Хорватия), 8 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Титулованная российская спортсменка Татьяна Каширина после своей победы на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходящем в Сплите, заявила, что ее основная задача — добиться победы на Олимпиаде-2020 в Токио, а предвзятое отношение к России требует быть сильнее всех соперниц на две головы.
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