Кузнецов: Сборные России по тяжелой атлетике уже отработали на пять с минусом на ЧЕ

Турнир проходит в Сплите 2—8 апреля . В субботу россиянке Татьяне Кашириной не было равных в весовой категории свыше 90 кг. Она превзошла результат ближайшей преследовательницы на 40 кг и стала семикратной чемпионкой Европы. В последний день турнира осталось разыграть медали только в одной категории — свыше 105 кг у мужчин.

«Если говорить о выступлении обеих команд, то благодаря успехам девочек мы сейчас блещем, нам нет равных, — сказал Кузнецов. — Идем на первом месте, а женская команда уже отработала на шестерку по пятибалльной системе. Ими уже были выиграны три золотые медали и сегодня победила Татьяна Каширина. В целом выступление нашей общей команды, даже без результатов последнего дня, можно оценить на пять с минусом. Минус — за счет полученной “баранки” (Давид Беджанян не реализовал ни одной попытки в рывке в весе до 105 кг). Это черное пятно в нашем выступлении».

«По набранным очкам в мужском турнире мы идем хорошо, но по завоеванным медалям другие команды немного нас обошли, — продолжил собеседник агентства. — И золотых медалей у нас только три: две в отдельных упражнениях и одна в сумме двоеборья. Но перед турниром у нас в планах было завоевать одну золотую медаль. И мы с этим справились (победу в категории до 94 кг одержал Адам Малигов). И даже без результатов выступления Руслана Албегова (+105 кг) мы заслужили оценку четыре с плюсом».