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8 апреля 2017, 17:03 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Россиянка Татьяна Каширина стала семикратной победительницей ЧЕ по тяжелой атлетике

СПЛИТ (Хорватия), 8 апр — Р-Спорт. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года россиянка Татьяна Каширина в седьмой раз стала победительницей чемпионатов Европы по тяжелой атлетике, победив в категории свыше 90 кг на турнире в Сплите (Хорватия).

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года россиянка Татьяна Каширина в седьмой раз стала победительницей чемпионатов Европы по тяжелой атлетике победив в категории свыше 90 кг на турнире в Сплите (Хорватия). Увеличить
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В субботу россиянка в рывке подняла 137 кг, в толчке в первой же попытке она взяла 168 кг, став недосягаемой для преследовательниц.

В третьей попытке Каширина подняла 180 кг, завершив соревнования с общей суммой 317 кг.

Второе место заняла украинка Анастасия Лысенко — 277 кг (125+152). Третьей стала венгерка Кристина Магат — 234 кг (104+130).

Для сборной России это золото стало пятым на чемпионате Европы в Сплите.
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