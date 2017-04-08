Россиянка Татьяна Каширина стала семикратной победительницей ЧЕ по тяжелой атлетике

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В субботу россиянка в рывке подняла 137 кг, в толчке в первой же попытке она взяла 168 кг, став недосягаемой для преследовательниц.

В третьей попытке Каширина подняла 180 кг, завершив соревнования с общей суммой 317 кг.

Второе место заняла украинка Анастасия Лысенко — 277 кг (125+152). Третьей стала венгерка Кристина Магат — 234 кг (104+130).

Для сборной России это золото стало пятым на чемпионате Европы в Сплите.