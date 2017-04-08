Штангист Мартиросян победил на ЧЕ в весе до 105 кг, Беджанян — 2-й в толчке
Армянин Симон Мартиросян победил на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Сплите (Хорватия) в весе до 105 кг.
Второе место занял болгарин Василий Господинов, а замкнул тройку призёров поляк Аркадиуш Михальский. Россиянин Давид Беджанян не поднял вес ни в одной из трёх попыток в рывке и завершил борьбу за награды. В толчке он показал второй результат.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит, Хорватия
Мужчины. Весовая категория до 105 кг
1. Симон Мартиросян (Армения) — 414 кг (184 + 230).
2. Василий Господинов (Болгария) — 397 кг (180+217).
3. Аркадиуш Михальский (Польша) — 387 кг (170+217).
Давид Беджанян (Россия) — 221 (0+221).
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