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8 апреля 2017, 14:37 | Летние: Тяжелая атлетика | Чемпионат.com

Штангист Мартиросян победил на ЧЕ в весе до 105 кг, Беджанян — 2-й в толчке

Армянин Симон Мартиросян победил на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Сплите (Хорватия) в весе до 105 кг.

Второе место занял болгарин Василий Господинов, а замкнул тройку призёров поляк Аркадиуш Михальский. Россиянин Давид Беджанян не поднял вес ни в одной из трёх попыток в рывке и завершил борьбу за награды. В толчке он показал второй результат.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит, Хорватия
Мужчины. Весовая категория до 105 кг

1. Симон Мартиросян (Армения) — 414 кг (184 + 230).
2. Василий Господинов (Болгария) — 397 кг (180+217).
3. Аркадиуш Михальский (Польша) — 387 кг (170+217).
Давид Беджанян (Россия) — 221 (0+221).
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Российский штангист Беджанян выбыл из борьбы за медали чемпионата Европы

СПЛИТ /Хорватия/, 8 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский тяжелоатлет Давид Беджанян, выступающий в весовой категории до 105 кг, выбыл из борьбы за медали чемпионата Европы в хорватском Сплите. Это произошло после того, как он сделал три неудачных подхода в рывке.
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