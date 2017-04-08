Второе место занял болгарин Василий Господинов, а замкнул тройку призёров поляк Аркадиуш Михальский. Россиянин Давид Беджанян не поднял вес ни в одной из трёх попыток в рывке и завершил борьбу за награды. В толчке он показал второй результат.



Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит, Хорватия

Мужчины. Весовая категория до 105 кг



1. Симон Мартиросян (Армения) — 414 кг (184 + 230).

2. Василий Господинов (Болгария) — 397 кг (180+217).

3. Аркадиуш Михальский (Польша) — 387 кг (170+217).

Давид Беджанян (Россия) — 221 (0+221).