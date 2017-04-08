Российский штангист Беджанян выбыл из борьбы за медали чемпионата Европы

Спортсмен дважды не справился со штангой весом 170 кг, а в последнем подходе не поднял 172 кг. Теперь Беджанян может бороться за малую награду только в толчке.

28-летний Беджанян — обладатель двух золотых медалей чемпионатов Европы (2012 и 2013), двукратный серебряный (2013, 2015) и бронзовый (2014) призер чемпионатов мира.

На ЧМ-2015, который проходил в американском Хьюстоне, Беджанян поднял 411 кг (180+231). На Кубке России — 2017, проходившем в феврале в Зеленодольске, этот спортсмен с результатом 386 кг (170+216) занял второе место, уступив только Максиму Шейко, который незадолго до старта ЧЕ травмировался и не поехал в Сплит. На чемпионате России — 2016, который проходил во Владикавказе незадолго до ОИ-2016, Беджанян не смог выступить из-за сильного отравления.

Чемпионат Европы завершится 8 апреля, осталось разыграть два комплекта наград.