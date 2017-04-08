Российский штангист Беджанян выбыл из борьбы за медали чемпионата Европы
СПЛИТ /Хорватия/, 8 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский тяжелоатлет Давид Беджанян, выступающий в весовой категории до 105 кг, выбыл из борьбы за медали чемпионата Европы в хорватском Сплите. Это произошло после того, как он сделал три неудачных подхода в рывке.
Спортсмен дважды не справился со штангой весом 170 кг, а в последнем подходе не поднял 172 кг. Теперь Беджанян может бороться за малую награду только в толчке.
28-летний Беджанян — обладатель двух золотых медалей чемпионатов Европы (2012 и 2013), двукратный серебряный (2013, 2015) и бронзовый (2014) призер чемпионатов мира.
На ЧМ-2015, который проходил в американском Хьюстоне, Беджанян поднял 411 кг (180+231). На Кубке России — 2017, проходившем в феврале в Зеленодольске, этот спортсмен с результатом 386 кг (170+216) занял второе место, уступив только Максиму Шейко, который незадолго до старта ЧЕ травмировался и не поехал в Сплит. На чемпионате России — 2016, который проходил во Владикавказе незадолго до ОИ-2016, Беджанян не смог выступить
Чемпионат Европы завершится 8 апреля, осталось разыграть два комплекта наград.
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