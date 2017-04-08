Эдиев: Штангист Малигов выиграл ЧЕ, получив травму по ходу турнира
СПЛИТ (Хорватия), 8 апр —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российский штангист Адам Малигов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Сплите продемонстрировал незаурядные волевые качества, поскольку стал победителем, получив во время соревнований травму руки, заявил агентству «Р-Спорт» личный тренер спортсмена Асламбек Эдиев.
Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года Малигов в пятницу завоевал золото в весовой категории до 94 кг.
«Победа на чемпионате Европы очень важна для всех нас, — сказал Эдиев. -Адам готов был побеждать и раньше, но в прошлом году мы не участвовали, поскольку он восстанавливался после травмы. И сейчас успех можно назвать самым большим в карьере Адама, ведь чемпионат Европы это не рядовые соревнования, на них еще надо и суметь попасть. Спасибо тренерам сборной России, которые поверили в нас».
«А ведь нам и на Олимпиаду нам не получилось поехать, — продолжил тренер. — А сегодня, когда он боролся за золото на уровне веса 215 кг, то получил травму правой руки, что делает нашу победу еще более значимой. Он и не удержал
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