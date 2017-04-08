Эдиев: Штангист Малигов выиграл ЧЕ, получив травму по ходу турнира

Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года Малигов в пятницу завоевал золото в весовой категории до 94 кг.

«Победа на чемпионате Европы очень важна для всех нас, — сказал Эдиев. -Адам готов был побеждать и раньше, но в прошлом году мы не участвовали, поскольку он восстанавливался после травмы. И сейчас успех можно назвать самым большим в карьере Адама, ведь чемпионат Европы это не рядовые соревнования, на них еще надо и суметь попасть. Спасибо тренерам сборной России, которые поверили в нас».