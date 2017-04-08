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8 апреля 2017, 10:06 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Эдиев: Штангист Малигов выиграл ЧЕ, получив травму по ходу турнира

СПЛИТ (Хорватия), 8 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский штангист Адам Малигов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Сплите продемонстрировал незаурядные волевые качества, поскольку стал победителем, получив во время соревнований травму руки, заявил агентству «Р-Спорт» личный тренер спортсмена Асламбек Эдиев.

Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года Малигов в пятницу завоевал золото в весовой категории до 94 кг.

«Победа на чемпионате Европы очень важна для всех нас, — сказал Эдиев. -Адам готов был побеждать и раньше, но в прошлом году мы не участвовали, поскольку он восстанавливался после травмы. И сейчас успех можно назвать самым большим в карьере Адама, ведь чемпионат Европы это не рядовые соревнования, на них еще надо и суметь попасть. Спасибо тренерам сборной России, которые поверили в нас».

«А ведь нам и на Олимпиаду нам не получилось поехать, — продолжил тренер. — А сегодня, когда он боролся за золото на уровне веса 215 кг, то получил травму правой руки, что делает нашу победу еще более значимой. Он и не удержал из-за этого штангу — потому что почувствовал боль в руке. И только поэтому нам пришлось отказаться от заключительного подхода в толчке, а он ведь был готов поднимать и больший вес, 220 кг».
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