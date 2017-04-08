Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29356660/
8 апреля 2017, 0:01 | Летние: Тяжелая атлетика | УНИАН

Украинец Дмитрий Чумак завоевал серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в хорватском Сплите в весовой категории до 94 кг.

Наш спортсмен занял второе место в весовой категории до 94 килограммов. Это уже вторая медаль для Украины в пятницу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сначала в рывке наш соотечественник преодолел 174 кг, заняв третье место. В толчке Дмитрий поднял над головой 214 кг — это оказался лучший результат среди всех участников. Общий вес, который преодолел Дмитрий Чумак — 388 кг. Такой же результат — у Адама Малигова из России, но по дополнительным показателям (количеству попыток) ему присуждено золото.

Бронзовую награду получил Ауримас Дидзбалис из Литвы.

Напомним, это уже вторая медаль для украинских спортсменов за сегодняшний день на чемпионате Европы. Ранее Валентина Кисиль также завоевала серебро в весе до 90 кг.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Штангист Малигов принес сборной России четвертое золото чемпионата Европы

Штангист Малигов принес сборной России четвертое золото чемпионата Европы

СПЛИТ /Хорватия/, 7 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Штангист Адам Малигов завоевал четвертое золото сборной России на чемпионате Европы в хорватском Сплите. 23-летний спортсмен победил в весовой категории до 94 кг.
Еще 7 новостей  Все новости
07 апреля

В понедельник доллар и евро подешевеют: НБУ значительно укрепил официальную гривню

В Финляндии отзывают весь тираж журнала из-за рекламы отдыха в оккупированном Крыму

Рост цен производителей промпродукции в Украине замедлился до 38%