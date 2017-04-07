Штангист Малигов принес сборной России четвертое золото чемпионата Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее добиться успеха на европейском первенстве удалось Наталье Хлесткиной (до 58 кг), Анастасии Романовой (до 69 кг) и Диане Мстиевой (до 90 кг).

По сумме двух упражнений — рывка и толчка — Малигов поднял 388 кг (180 в рывке и 208 в толчке). Второе место занял представитель Украины Дмитрий Чумак (388), третье — литовец Ауримас Дидзбалис (386). Другой представитель России, Егор Климонов (378) стал четвертым.

Малигов — серебряный призер ЧЕ-2014, победитель Кубка президента РФ 2015 и 2016 годов. В 2016 году спортсмен с результатом 401 кг (181+220) одержал победу на чемпионате России и накануне Олимпиады расценивался специалистами как один из основных претендентов на медали.

24-летний Егор Климонов год назад на европейском первенстве в Норвегии занял пятое место, набрав 371 кг (160+211) и завоевав малую золотую медаль в толчке. На Кубке России — 2017 он стал вторым с 381 кг (170+211).

Чемпионат Европы завершится 8 апреля, осталось разыграть три комплекта наград.