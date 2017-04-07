Украинка Кисиль завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Также на счету украинки две малые награды — золото в рывке и серебро в толчке.

В рывке наша спортсменка поочередно подняла штангу весом 105, 1208 и 110 кг, завоевав малую золотую медаль. В турнирной таблице она обогнала Диану Мстиеву из России (109) и Татев Хакобян из Армении (105).

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Сплите со 2 по 8 апреля.