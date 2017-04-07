Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29355439/
7 апреля 2017, 20:24 | Летние: Тяжелая атлетика | УНИАН

Украинка Кисиль завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике

В Сплите завершились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 90 кг., где украинка Валентина Кисиль завоевала серебряную награду, сообщает официальный сайт соревнований.

Также на счету украинки две малые награды — золото в рывке и серебро в толчке.

В рывке наша спортсменка поочередно подняла штангу весом 105, 1208 и 110 кг, завоевав малую золотую медаль. В турнирной таблице она обогнала Диану Мстиеву из России (109) и Татев Хакобян из Армении (105).

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Сплите со 2 по 8 апреля.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Штангистка Мстиева принесла России третье золото чемпионата Европы

Штангистка Мстиева принесла России третье золото чемпионата Европы

СПЛИТ /Хорватия/, 7 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская тяжелоатлетка Диана Мстиева, выступающая в весовой категории до 94 кг, завоевала для России третье золото на чемпионате Европы в хорватском Сплите. Ранее добиться успеха на европейском первенстве удалось Наталье Хлесткиной (до 58 кг) и Анастасии Романовой (до 69 кг).
Еще 7 новостей  Все новости
07 апреля

В понедельник доллар и евро подешевеют: НБУ значительно укрепил официальную гривню

В Финляндии отзывают весь тираж журнала из-за рекламы отдыха в оккупированном Крыму

Рост цен производителей промпродукции в Украине замедлился до 38%