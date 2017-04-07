Украинка Кисиль завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике
В Сплите завершились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 90 кг., где украинка Валентина Кисиль завоевала серебряную награду, сообщает официальный сайт соревнований.
Также на счету украинки две малые награды — золото в рывке и серебро в толчке.
В рывке наша спортсменка поочередно подняла штангу весом 105, 1208 и 110 кг, завоевав малую золотую медаль. В турнирной таблице она обогнала Диану Мстиеву из России (109) и Татев Хакобян из Армении (105).
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Сплите со 2 по 8 апреля.
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