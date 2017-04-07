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7 апреля 2017, 20:03 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Штангистка Мстиева принесла России третье золото чемпионата Европы

СПЛИТ /Хорватия/, 7 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская тяжелоатлетка Диана Мстиева, выступающая в весовой категории до 94 кг, завоевала для России третье золото на чемпионате Европы в хорватском Сплите. Ранее добиться успеха на европейском первенстве удалось Наталье Хлесткиной (до 58 кг) и Анастасии Романовой (до 69 кг).

Европейское первенство в Сплите стало для 22-летней спортсменки первым международным турниром на взрослом уровне. По сумме двух упражнений — рывка и толчка — Мстиева подняла 241 кг (109 в рывке и 132 в толчке). Награды европейского первенства в этой весовой категории разыгрываются впервые.

Второе место заняла представительница Украины Валентина Кизил (240), третье — армянская штангистка Татев Хакобян (230).

В апреле 2016 года у Мстиевой истек двухлетний срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Чемпионат Европы завершится 8 апреля, в рамках турнира осталось разыграть четыре комплекта наград.
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