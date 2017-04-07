Тяжелоатлет Окулов на ЧР планирует выступать в весовой категории до 94 кг

Россиянин в четверг с суммарным результатом 377 килограммов занял второе место на чемпионате Европы в состязании штангистов в весовой категории до 85 килограммов. Победителем стал украинец Александр Пелешенко (386 кг), турнир проходит в Сплите (Хорватия).

«Мы планируем на чемпионате России этого года выступать в новой весовой категории — до 94 килограммов, — сказал Серазетдинов. — И, конечно же, нам бы хотелось, чтобы он смог сразу пройти отбор на чемпионат мира этого года в США. Но если не получится, то ничего страшного не произойдет. Мы готовы подождать, потому что до следующей Олимпиады еще три с половиной года. Ему сейчас 23 года, я тренирую его уже 14 лет, и когда он перешел из весовой категории до 77 килограммов в категорию до 85 килограммов, он сразу же почувствовал себя лучше».

«И выдержать такой большой период в весовой категории до 85 килограммов до следующей Олимпиады Артему будет тяжело, — подчеркнул собеседник агентства. — Сейчас он весит около 89 килограммов, и на чемпионате страны он будет выступать в новом весе. Потому что чем раньше ты начинаешь привыкать к новой категории, тем лучше».