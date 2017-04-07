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7 апреля 2017, 10:18 | Летние: Тяжелая атлетика | БЕЛТА

Белорусский тяжелоатлет Павел Ходасевич стал четвертым на ЧЕ в Хорватии

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тяжелоатлет Павел Ходасевич стал четвертым на чемпионате Европы в хорватском Сплите, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После рывка белорус занимал третье место, справившись с весом штанги 160 кг. Два последующих выхода на помост к спортивному снаряду весом 164 кг оказались неудачными. Этому факту расстроились тренеры, которые знали возможности конкурентов. Во втором упражнении Павел Ходасевич выполнил все три попытки успешно, но результата в 196 кг оказалось недостаточно, чтобы подняться на пьедестал почета по итогам двоеборья — 356 кг (160 кг +196 кг). В итоге у белоруса лишь малая бронзовая медаль в рывке.

Победителем в категории до 85 кг в двоеборье стал украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко. Он сумел выиграть малое золото в первом упражнении, взяв вес в 175 кг. В толчке он занял второе место, подняв со второй попытки 211 кг. В сумме у чемпиона — 386 кг (175 кг+211 кг), но этого хватило для того, чтобы в общем зачете опередить ближайшего преследователя из России Артема Окулова — 377 кг (165 кг + 212 кг). Бронзовым призером турнира стал поляк Кшиштоф Зварыч — 358 кг (159 кг +199 кг).

На счету белорусской команды на континентальном форуме две бронзовые награды в двоеборье: в категории до 53 кг у Людмилы Панковой и в весе до 69 кг у Анастасии Михаленко.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике завершится в Сплите 9 апреля.

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Два ошибки в рывке не позволили российскому штангисту Окулову побороться за золото ЧЕ

Два ошибки в рывке не позволили российскому штангисту Окулову побороться за золото ЧЕ

СПЛИТ /Хорватия/, 6 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпиону мира 2015 года в весовой категории до 85 кг российскому тяжелоатлету Артему Окулову, завоевавшему серебро на первенстве Европы в хорватском Сплите, было по силам бороться за золото, однако два неудачных подхода в рывке помешали ему стать первым. Об этом Окулов сообщил ТАСС.
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