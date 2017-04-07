Белорусский тяжелоатлет Павел Ходасевич стал четвертым на ЧЕ в Хорватии

После рывка белорус занимал третье место, справившись с весом штанги 160 кг. Два последующих выхода на помост к спортивному снаряду весом 164 кг оказались неудачными. Этому факту расстроились тренеры, которые знали возможности конкурентов. Во втором упражнении Павел Ходасевич выполнил все три попытки успешно, но результата в 196 кг оказалось недостаточно, чтобы подняться на пьедестал почета по итогам двоеборья — 356 кг (160 кг +196 кг). В итоге у белоруса лишь малая бронзовая медаль в рывке.

Победителем в категории до 85 кг в двоеборье стал украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко. Он сумел выиграть малое золото в первом упражнении, взяв вес в 175 кг. В толчке он занял второе место, подняв со второй попытки 211 кг. В сумме у чемпиона — 386 кг (175 кг+211 кг), но этого хватило для того, чтобы в общем зачете опередить ближайшего преследователя из России Артема Окулова — 377 кг (165 кг + 212 кг). Бронзовым призером турнира стал поляк Кшиштоф Зварыч — 358 кг (159 кг +199 кг).

На счету белорусской команды на континентальном форуме две бронзовые награды в двоеборье: в категории до 53 кг у Людмилы Панковой и в весе до 69 кг у Анастасии Михаленко.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике завершится в Сплите 9 апреля.