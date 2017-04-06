Два ошибки в рывке не позволили российскому штангисту Окулову побороться за золото ЧЕ

По сумме двух упражнений — рывка и толчка — Окулов поднял 377 кг (165 в рывке и 212 в толчке). Первое место занял украинец Александр Пелешенко (386), третье — представитель Польши Кристоф Зварыц (358).

«Сегодня меня подвел рывок, обидно было ошибиться в двух подходах, — признался Окулов. — А в толчке, в принципе, все получилось. Если бы не ошибки в рывке, то у меня были шансы побороться здесь за золото. После окончания турнира я отправлюсь домой, сначала займусь своим здоровьем, а потом начну готовиться к чемпионату России и к чемпионату мира».

Россиянин в рывке справился только с первым подходом, а остальные два провалил. В толчке Окулов последовательно взял 198, 203 и 212 кг и завоевал в итоге малую золотую медаль.

«Подготовка к этому турниру у меня складывалась не совсем просто, присутствовали определенные проблемы со здоровьем, — отметил собеседник агентства. — Поэтому, в принципе, этому серебру я доволен. Тем более, что чемпионат Европы в Сплите для меня стал первым континентальным первенством в карьере. Я три года подряд не имел возможности выступить на Евро, но сегодня это случилось, и я очень рад этому».

Окулов выиграл чемпионат мира 2015 года в американском Хьюстоне, подняв в сумме 391 кг (176+215). На ЧМ-2014 он занял третье место. В 2017 году 22-летний спортсмен с результатом 360 кг (160+200) одержал победу на февральском Кубке России.