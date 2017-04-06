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6 апреля 2017, 23:13 | Летние: Тяжелая атлетика | УНИАН

Украинец Пелешенко выиграл золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике

В Сплите завершились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг., где золотую медаль в многоборье выиграл украинец Александ Пелешенко, сообщает официальный сайт соревнований.

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Наш спортcмен также выиграл две малые награды — золото в рывке и серебро в толчке.

В Сплите завершились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг., опередив Артема Окулова из России (165) и Павла Хадасевича из Беларуси (160).

В Сплите завершились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг., уступив 1 кг. Окулову — 212. Бронза у Кшиштофа Зварыча из Польши — 199.

В Сплите завершились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг., Окулова — 377, Зварыча — 358.

Пелешенко защитил титул чемпиона Европы, завоеванный в 2016-м году.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Сплите со 2 по 8 апреля.

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