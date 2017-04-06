Российский штангист Артем Окулов занял второе место на ЧЕ в Сплите

По сумме двух упражнений — рывка и толчка — 22-летний спортсмен поднял 377 кг (165 в рывке и 212 в толчке).

Первое место занял украинец Александр Пелешенко (386), третье — представитель Польши Кристоф Зварыц (358).

Окулов выиграл чемпионат мира 2015 года в американском Хьюстоне, подняв в сумме 391 кг (176+215). На ЧМ-2014 он занял третье место.

В 2017 году 22-летний спортсмен с результатом 360 кг (160+200) одержал победу на февральском Кубке России.

Чемпионат Европы завершится 8 апреля, в рамках турнира осталось разыграть пять комплектов наград.