Российский штангист Артем Окулов занял второе место на ЧЕ в Сплите
СПЛИТ /Хорватия/, 6 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион мира 2015 года в весовой категории до 85 кг россиянин Артем Окулов стал серебряным призером первенства Европы в хорватском Сплите.
По сумме двух упражнений — рывка и толчка — 22-летний спортсмен поднял 377 кг (165 в рывке и 212 в толчке).
Первое место занял украинец Александр Пелешенко (386), третье — представитель Польши Кристоф Зварыц (358).
Окулов выиграл чемпионат мира 2015 года в американском Хьюстоне, подняв в сумме 391 кг (176+215). На ЧМ-2014 он занял третье место.
В 2017 году 22-летний спортсмен с результатом 360 кг (160+200) одержал победу на февральском Кубке России.
Чемпионат Европы завершится 8 апреля, в рамках турнира осталось разыграть пять комплектов наград.
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