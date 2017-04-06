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6 апреля 2017, 20:38 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Российская штангистка Вострикова стала серебряным призером чемпионата Европы

СПЛИТ /Хорватия/, 6 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Мария Вострикова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в весовой категории до 75 кг. Европейское первенство в Сплите стало для 23-летней спортсменки первым международным турниром на взрослом уровне.

По сумме двух упражнений — рывка и толчка — Вострикова подняла 238 кг (113 в рывке и 125 в толчке).

Первое место заняла представительница Испании Лидия Валентин (252), третье — армянская штангистка Сона Погосян (227).

На Кубке России — 2017, который проходил в начале февраля в Казани, Вострикова заняла первое место, набрав в сумме двоеборья 237 кг (107+130). В 2016 году спортсменка в силу возраста выступала на юниорском уровне. На первенстве России она стала первой в весовой категории до 69 кг — 248 (112+136).

Чемпионат Европы завершится 8 апреля, в рамках турнира осталось разыграть шесть комплектов наград.
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