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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29340899/
6 апреля 2017, 18:26 | Летние: Тяжелая атлетика | Sports.kz

Казахстанец выиграл золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юношей

Казахстанский штангист Анатолий Савельев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юношей, который проходит в Бангкоке, сообщает Sports.kz.

16-летний казахстанец выступал в весовой категории до 62 килограммов. По сумме двух упражнений Савельев поднял 281 кг (127+154). Вторым стал китаец Юнбан Вэй — 276 кг (126+150), а бронзовым призером — тяжелоатлет из Индонезии Мухаммед Халим Сетиаван — 267 кг (121+146).

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