Казахстанец выиграл золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юношей

16-летний казахстанец выступал в весовой категории до 62 килограммов. По сумме двух упражнений Савельев поднял 281 кг (127+154). Вторым стал китаец Юнбан Вэй — 276 кг (126+150), а бронзовым призером — тяжелоатлет из Индонезии Мухаммед Халим Сетиаван — 267 кг (121+146).