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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29334569/
6 апреля 2017, 11:29 | Летние: Тяжелая атлетика | НТА-Приволжье

Нижегородка Анастасия Романова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Результат Анастасии в сумме многоборья — 243 килограммов.

Нижегородка Анастасия Романова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Как сообщает ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», чемпионат Европы проходит в хорватском городе Сплит с 1 по 9 апреля.

Спортсменка ЦСП Анастасия Романова завоевала «золото» в своей весовой категории — «до 69 кг». Результат Анастасии в сумме многоборья — 243 килограммов.

Ранее сообщалось, что нижегородка Анастасия Романова победила на чемпионате России по тяжелой атлетике.
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