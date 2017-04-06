Нижегородка Анастасия Романова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Как сообщает ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», чемпионат Европы проходит в хорватском городе Сплит с 1 по 9 апреля.

Спортсменка ЦСП Анастасия Романова завоевала «золото» в своей весовой категории — «до 69 кг». Результат Анастасии в сумме многоборья — 243 килограммов.

Ранее сообщалось, что нижегородка Анастасия Романова победила на чемпионате России по тяжелой атлетике.