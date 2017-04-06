Тяжелоатлет Вадим Лихорад занял шестое место на ЧЕ в Хорватии

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После выступления в рывке белорус занимал четвертое место — 157 кг. Однако судьба медалей в двоеборье решалась по результатам второго упражнения. Вадим Лихорад уверенно толкнул штангу весом 180 кг и 185 кг. В заключительной, третьей попытке он пошел ва-банк, заказав вес 192 кг. В случае успеха мог претендовать на золотую медаль, но Вадим Лихорад не справился со штангой, его результат — 342 кг (157 кг+185 кг).

Победил в весовой категории до 77 кг Разван Мартин из Румынии — 348 кг (158 кг+190 кг). Два других места на пьедестале почета заняли представители Албании. Эрканд Керимай стал вторым — 348 кг (155 кг + 193 кг), Даниэл Годелли занял третье место — 347 кг (161 кг + 186 кг).

На чемпионате Европы в Хорватии на счету белорусской команды две бронзовые награды, которые завоевали Людмила Панкова (весовая категория 53 кг) и Анастасия Михаленко (69 кг).

Белоруска Людмила Панкова заняла третье место на ЧЕ по тяжелой атлетикеДвадцатилетняя белоруска выполнила все шесть попыток успешно. В первом упражнении, рывке, она смогла зафиксировать штангу весом 83 кг. Решающим стал выход на помост в заключительной попытке в толчке. Белоруска Анастасия Михаленко стала бронзовым призером ЧЕ по тяжелой атлетикеПосле первого упражнения, рывка, белоруска занимала последнее, восьмое место. Анастасия Михаленко выполнила удачно лишь первую попытку на 95 кг.

Завершится европейский форум тяжелоатлетов 9 апреля.