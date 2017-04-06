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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29333143/
6 апреля 2017, 10:00 | Летние: Тяжелая атлетика | Чемпионат.com

Петров стал девятым на ЧЕ по тяжёлой атлетике в категории до 77 кг

В Сплите (Хорватия) продолжается чемпионат Европы по тяжёлой атлетике.

В весовой категории до 77 кг россиянин Сергей Петров занял девятое место. Победу одержал представитель Румынии Думитру Каптари.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит
Мужчины. До 77 кг
1. Думитру Каптари (Румыния) — 360 (160+200).
2. Разван Мартин (Румыния) — 348 (158+190).
3. Эрканд Керимай (Албания) — 348 (155+193)…
9. Сергей Петров (Россия) — 331 (151+180).

Чемпионат Европы в Сплите завершится 8 апреля.
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4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Людмила Панкова заняла третье место в весовой категории до 53 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который стартовал в хорватском Сплите, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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