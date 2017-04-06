Петров стал девятым на ЧЕ по тяжёлой атлетике в категории до 77 кг
В Сплите (Хорватия) продолжается чемпионат Европы по тяжёлой атлетике.
В весовой категории до 77 кг россиянин Сергей Петров занял девятое место. Победу одержал представитель Румынии Думитру Каптари.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит
Мужчины. До 77 кг
1. Думитру Каптари (Румыния) — 360 (160+200).
2. Разван Мартин (Румыния) — 348 (158+190).
3. Эрканд Керимай (Албания) — 348 (155+193)…
9. Сергей Петров (Россия) — 331 (151+180).
Чемпионат Европы в Сплите завершится 8 апреля.
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