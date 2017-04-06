Романова взошла на трон: сборная России возглавила общий зачет ЧЕ по тяжелой атлетике

После пяти дней чемпионата Европы в активе россиян по две золотые, серебряные и бронзовые награды. Медаль высшего достоинства, кроме Романовой, также завоевала Наталья Хлесткина (до 58 кг), серебро в активе Татьяны Алеевой (до 63 кг) и Олега Чена (до 69 кг), третьими стали Феликс Халибеков (до 62 кг) и Тима Туриева (до 63 кг). Второе место в медальном зачете занимают представители Румынии (2−1−3), третье — французы (2−0−0). При этом представители России не были заявлены в трех весовых категориях (до 48 кг и до 53 кг — у женщин, до 56 кг — у мужчин) из девяти, где уже были разыграны награды.

Чемпионат Европы завершится 8 апреля, в его рамках осталось разыграть семь комплектов наград. Сборная России в Сплите уже превзошла свои результаты, показанные на двух последних чемпионатах Европы, где оба раза занимала итоговое четвертое место в командном зачете. На ЧЕ-2016 в Норвегии в ее активе была одна золотая, три серебряные и одна бронзовая награды. ЧЕ-2015 в Тбилиси принес России одно золото, шесть серебряных медалей и одну бронзу.

Романовский прорыв

Большинство специалистов не без причины полагали, что сборная России возглавит общий зачет чемпионата еще во вторник, когда на помост выходили лидеры команды — чемпионка мира 2013 года Тима Туриева и обладатель двух серебряных наград мировых первенств Олег Чен. Однако никому из них не удалось стать первым — Туриева стала бронзовым призером соревнований, а Чену пришлось довольствоваться серебром. Оба спортсмена в беседе с корреспондентом ТАСС признались, что находятся пока не в самых лучших кондициях и еще не полностью восстановились психологически из-за лишения возможности выступать на Олимпиаде-2016. Однако Анастасия Романова выступила в Сплите, не дав своим соперницам ни единого шанса на победу.

«Мы очень хорошо были готовы к выступлению на Олимпийских играх, но нас туда, как вы знаете, не пустили, — заметил в беседе с ТАСС личный тренер Романовой Владимир Шаинов. — Но мы не пали духом и продолжали дальше тренироваться — решили, что после Рио жизнь продолжается, есть и другие соревнования, на которых тоже нужно побеждать. Тем более, что Настя еще молодая спортсменка, потенциала которой может вполне хватить не только на этот олимпийский цикл, но даже и на следующий».

Сама Романова, которая является также обладательницей серебряной награды чемпионата мира 2015 года, в беседе с ТАСС сказала, что она, как и ее более старшие товарищи по команде Чен и Туриева, очень тяжело пережила ситуацию, связанную с недопуском в Рио, куда она должна была ехать в качестве одной из главных претенденток на золотую медаль. Однако вера в то, что ей по силам взять реванш за пропуск Игр-2016 уже на Олимпиаде в Токио, только добавила Романовой спортивной злости. В среду в весовой категории до 69 кг Анастасия стала чемпионкой Европы уже после первого подхода в толчке.

Медаль для Шаиновой

«Я хочу посвятить эту победу, прежде всего, моей подруге Марии Шаиновой, которая всегда меня поддерживает, — призналась Романова. — Также этого успеха не было бы без помощи моего тренера Владимира Шаинова и его жены, которая всегда так вкусно мне готовит. Словом, это наш общий успех».