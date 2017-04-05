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5 апреля 2017, 23:39 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Тяжелоатлет Петров занял девятое место на чемпионате Европы, победителем стал Каптари

Российский тяжелоатлет Сергей Петров занял девятое место в весовой категории до 77 кг на чемпионате Европы в Сплите (Хорватия).

Россиянин стал девятым с результатом 331 кг (151 кг в рывке + 180 кг в толчке).

Победителем стал румын Думитру Каптари — 360 кг (160+200). Второе место занял его соотечественник Разван Мартин — 348 (158+190). Третий результат показал албанец Эрканд Керимай — 348 (155+193), уступивший вторую строчку по дополнительным показателям.
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