Тяжелоатлет Петров занял девятое место на чемпионате Европы, победителем стал Каптари

СПЛИТ /Хорватия/, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Марина Шаинова не будет возвращать в Международный олимпийский комитет (МОК) серебряную медаль Олимпийских игр, которую она завоевала на Играх-2008 в Пекине, а потом лишилась после перепроверки допинг-проб, инициированных МОК в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС ее отец и тренер Владимир Шаинов.