Штангистка Шаинова не будет возвращать серебряную медаль Игр-2008
СПЛИТ /Хорватия/, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Марина Шаинова не будет возвращать в Международный олимпийский комитет (МОК) серебряную медаль Олимпийских игр, которую она завоевала на Играх-2008 в Пекине, а потом лишилась после перепроверки
допинг-проб, инициированных МОК в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС ее отец и тренер Владимир Шаинов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я думаю, что она не будет возвращать эту награду, — заметил Шаинов. — Она фактически ушла из спорта еще в 2015 году, хотя продолжала находиться в списках на подготовку к Олимпиаде. В МОК приняли решение перепроверить тех, кто был в списке кандидатов, и вот так все обернулось. Она уже не действующая спортсменка, никому не навредит ничем».
Шаинова — четырехкратная чемпионка Европы, обладательница серебряной и бронзовых наград чемпионатов мира. После перепроверки
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