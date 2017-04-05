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5 апреля 2017, 21:38 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Штангистка Шаинова не будет возвращать серебряную медаль Игр-2008

СПЛИТ /Хорватия/, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Марина Шаинова не будет возвращать в Международный олимпийский комитет (МОК) серебряную медаль Олимпийских игр, которую она завоевала на Играх-2008 в Пекине, а потом лишилась после перепроверки допинг-проб, инициированных МОК в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС ее отец и тренер Владимир Шаинов.

Отец спортсменки рассказал что она фактически ушла из спорта еще в 2015 году. Увеличить
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«Я думаю, что она не будет возвращать эту награду, — заметил Шаинов. — Она фактически ушла из спорта еще в 2015 году, хотя продолжала находиться в списках на подготовку к Олимпиаде. В МОК приняли решение перепроверить тех, кто был в списке кандидатов, и вот так все обернулось. Она уже не действующая спортсменка, никому не навредит ничем».

Шаинова — четырехкратная чемпионка Европы, обладательница серебряной и бронзовых наград чемпионатов мира. После перепроверки допинг-проб, взятых на ОИ-2008, у Шаиновой были обнаружены запрещенные вещества станозолол и туринабол. После вынесения своего вердикта МОК призвал Олимпийский комитет России в самое ближайшее время обеспечить возврат медали.
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Штангистка Романова посвятила победу на ЧЕ своей подруге Марии Шаиновой

СПЛИТ /Хорватия/, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская штангистка Анастасия Романова, выступающая в весовой категории до 69 кг, посвятила свою победу на чемпионате Европы в хорватском Сплите уже завершившей карьеру в спорте Марии Шаиновой, которая является ее лучшей подругой. Об этом Романова сообщила ТАСС.
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