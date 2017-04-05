Штангистка Шаинова не будет возвращать серебряную медаль Игр-2008

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я думаю, что она не будет возвращать эту награду, — заметил Шаинов. — Она фактически ушла из спорта еще в 2015 году, хотя продолжала находиться в списках на подготовку к Олимпиаде. В МОК приняли решение перепроверить тех, кто был в списке кандидатов, и вот так все обернулось. Она уже не действующая спортсменка, никому не навредит ничем».