Штангистка Романова посвятила победу на ЧЕ своей подруге Марии Шаиновой

По сумме двух упражнений — рывка и толчка — Романова, которая также является серебряным призером чемпионата мира 2015 года, подняла 243 кг (112 в рывке и 131 в толчке). Второе место на ЧЕ-2017 заняла украинка Мария Хлян (225), третье — представительница Белоруссии Анастасия Михайленко (225).

«Я хочу посвятить эту победу, прежде всего, моей подруге Марии Шаиновой, которая всегда меня поддерживает, — призналась Романова. — Также этого успеха не было бы без помощи моего тренера Владимира Шаинова и его жены, которая всегда так вкусно мне готовит. Словом, это наш общий успех».

«После небольшого отдыха я начну готовиться к чемпионату России, а потом и к чемпионату мира, — продолжила собеседница агентства. — Я не хочу сейчас говорить, какие задачи ставлю перед собой на главном старте сезона. Но роль статистки на этом турнире меня точно не устраивает».