Штангистка Романова посвятила победу на ЧЕ своей подруге Марии Шаиновой
СПЛИТ /Хорватия/, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская штангистка Анастасия Романова, выступающая в весовой категории до 69 кг, посвятила свою победу на чемпионате Европы в хорватском Сплите уже завершившей карьеру в спорте Марии Шаиновой, которая является ее лучшей подругой. Об этом Романова сообщила ТАСС.
По сумме двух упражнений — рывка и толчка — Романова, которая также является серебряным призером чемпионата мира 2015 года, подняла 243 кг (112 в рывке и 131 в толчке). Второе место на ЧЕ-2017 заняла украинка Мария Хлян (225), третье — представительница Белоруссии Анастасия Михайленко (225).
«Я хочу посвятить эту победу, прежде всего, моей подруге Марии Шаиновой, которая всегда меня поддерживает, — призналась Романова. — Также этого успеха не было бы без помощи моего тренера Владимира Шаинова и его жены, которая всегда так вкусно мне готовит. Словом, это наш общий успех».
«После небольшого отдыха я начну готовиться к чемпионату России, а потом и к чемпионату мира, — продолжила собеседница агентства. — Я не хочу сейчас говорить, какие задачи ставлю перед собой на главном старте сезона. Но роль статистки на этом турнире меня точно не устраивает».
Мария Шаинова — четырехкратная чемпионка Европы, обладательница серебряной и бронзовых наград чемпионатов мира. На Олимпиаде-2008 она выиграла серебро, однако летом прошлого года после пересмотра
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