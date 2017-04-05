Белоруска Анастасия Михаленко стала бронзовым призером ЧЕ по тяжелой атлетике

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После первого упражнения, рывка, белоруска занимала последнее, восьмое место. Анастасия Михаленко выполнила удачно лишь первую попытку на 95 кг. Далее штанга весом 99 кг ей не покорилась. Во втором упражнении двоеборья, толчке, белоруска выступала значительно лучше. Она уверенно справилась со штангой весом 122 кг и 127 кг. От третьего выхода на помост зависели медальные перспективы Анастасии Михаленко. Белоруска зафиксировала вес 130 кг и смогла завоевать бронзовую награду — 225 кг (95 кг+130 кг).

Победителем в категории до 69 кг у женщин стала россиянка Анастасия Романова — 243 кг (112 кг +131 кг). Серебряная награда у Марии Хлян из Украины — 225 кг (99 кг +126 кг).

Сегодня на континентальном форуме разыграют награды и мужчины в категории до 77 кг. Беларусь представит Вадим Лихорад.