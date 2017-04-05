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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29328965/
5 апреля 2017, 20:53 | Летние: Тяжелая атлетика | БЕЛТА

Белоруска Анастасия Михаленко стала бронзовым призером ЧЕ по тяжелой атлетике

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Михаленко стала бронзовым призером в весовой категории до 69 кг чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в хорватском Сплите, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого упражнения рывка белоруска занимала последнее восьмое место. Анастасия Михаленко выполнила удачно лишь первую попытку на 95 кг. Увеличить
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После первого упражнения, рывка, белоруска занимала последнее, восьмое место. Анастасия Михаленко выполнила удачно лишь первую попытку на 95 кг. Далее штанга весом 99 кг ей не покорилась. Во втором упражнении двоеборья, толчке, белоруска выступала значительно лучше. Она уверенно справилась со штангой весом 122 кг и 127 кг. От третьего выхода на помост зависели медальные перспективы Анастасии Михаленко. Белоруска зафиксировала вес 130 кг и смогла завоевать бронзовую награду — 225 кг (95 кг+130 кг).

Победителем в категории до 69 кг у женщин стала россиянка Анастасия Романова — 243 кг (112 кг +131 кг). Серебряная награда у Марии Хлян из Украины — 225 кг (99 кг +126 кг).

Сегодня на континентальном форуме разыграют награды и мужчины в категории до 77 кг. Беларусь представит Вадим Лихорад.

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Штангистка Шаинова не будет возвращать серебряную медаль Игр-2008

Штангистка Шаинова не будет возвращать серебряную медаль Игр-2008

СПЛИТ /Хорватия/, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Марина Шаинова не будет возвращать в Международный олимпийский комитет (МОК) серебряную медаль Олимпийских игр, которую она завоевала на Играх-2008 в Пекине, а потом лишилась после перепроверки допинг-проб, инициированных МОК в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС ее отец и тренер Владимир Шаинов.
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