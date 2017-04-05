Штангистка Романова принесла России второе золото чемпионата Европы
СПЛИТ /Хорватия/, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница серебряной награды чемпионата мира 2015 года в весовой категории до 69 кг 25-летняя Анастасия Романова завоевала для России второе золото на чемпионате Европы в хорватском Сплите. В понедельник также удалось добиться успеха Анастасии Хлесткиной (до 58 кг).
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По сумме двух упражнений — рывка и толчка — Романова подняла 243 кг (112 в рывке и 131 в толчке).
Второе место на ЧЕ-2017 заняла украинка Мария Хлян (225), третье — представительница Белоруссии Анастасия Михайленко (225).
Чемпионат Европы завершится 8 апреля, в рамках его осталось разыграть 8 комплектов наград.
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