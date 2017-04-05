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5 апреля 2017, 20:50 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Сборная России вышла на первое место в медальном зачете на ЧЕ по тяжелой атлетике

СПЛИТ /Хорватия/, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России вышла на первое место в медальном зачете на продолжающемся в хорватском Сплите чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Это произошло после того, как Анастасия Романова завоевала золото турнира в весовой категории до 69 кг.

Россияне идут первыми, имея в активе по две золотых, серебряных и бронзовых награды. Медаль высшего достоинства также завоевала Наталья Хлесткина (до 58 кг), серебро в активе Татьяны Алеевой (до 63 кг) и Олега Чена (до 69 кг), третьими стали Феликс Халибеков (до 62 кг) и Тима Туриева (до 63 кг).

Второе место в медальном зачете пока занимают представители Франции (2−0−0), третье — Румынии (1−1−3).

Чемпионат Европы завершится 8 апреля, в рамках турнира осталось разыграть восемь комплектов наград. Россия в Сплите уже превзошла свои результаты, показанные на двух последних чемпионатах Европы, где оба раза занимала итоговые четвертые места в командном зачете. На ЧЕ-2016 в Норвегии в активе команды была одна золотая, три серебряных и одна бронзовая награды. ЧЕ-2015 в Тбилиси принес сборной России одно золото, шесть серебряных медалей и одну бронзовую.
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