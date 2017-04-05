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5 апреля 2017, 18:32 | Летние: Тяжелая атлетика | Интерфакс

Россиянка Царукаева лишена медали Олимпиады-2012 за допинг

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Международный олимпийский комитет лишил серебряной медали Игр 2012 года российскую тяжелоатлетку Светлану Царукаеву (вес до 63 кг), сообщает пресс-служба МОК в среду.

Россиянка Царукаева лишена медали Олимпиады-2012 за допинг - Фото Увеличить
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Повторная проверка пробы, взятой у россиянки во время Олимпиады в Лондоне, выявила наличие туринабола. Спортсменке предписано вернуть серебряную медаль и диплом.

МОК обратился в Международную федерацию тяжелой атлетики с просьбой изменить результаты соревнования и предпринять дальнейшие действия «в пределах своей компетенции».

Олимпийскому комитету России предписано обеспечить возвращение медали и диплома Царукаевой в МОК.
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