Россиянка Царукаева лишена медали Олимпиады-2012 за допинг

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Повторная проверка пробы, взятой у россиянки во время Олимпиады в Лондоне, выявила наличие туринабола. Спортсменке предписано вернуть серебряную медаль и диплом.

МОК обратился в Международную федерацию тяжелой атлетики с просьбой изменить результаты соревнования и предпринять дальнейшие действия «в пределах своей компетенции».

Олимпийскому комитету России предписано обеспечить возвращение медали и диплома Царукаевой в МОК.