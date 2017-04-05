Юношеская сборная Казахстана по тяжелой атлетике вступает в борьбу на чемпионате мира

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В составе казахстанской команды на мировое первенство отправились двадцать спортсменов, четверо из которых составляют резерв. Данный старт является лицензионным перед юношескими Олимпийскими играми 2018 года в Аргентине, и позволяет завоевать максимальное количество лицензий — две мужские и две женские.

Состав команды выглядит следующим образом.

Девушки:

— Диана Серебрякова (до 48 килограммов, группа В);.

— Махабат Серикболкызы (до 58 килограммов, группа В);.

— Гульдана Жунис (до 58 килограммов, группа В);.

— Дарья Павлова (до 63 килограммов, группа А);.

— Карина Кузганбаева (69 килограммов, группа А);.

— Мария Базаркина (до 75 килограммов, группа А);.

— Ольга Пастухова (до 75 килограммов, группа А);.

— Гульжан Кумарбекова (свыше 75 килограммов, группа А);.

Резерв:

— Осмаева Надежда (до 63 килограммов);.

— Базаркина Мария (до 75 килограммов).

Юноши:

— Акмолда Сайранкез (до 56 килограммов, группа В);.

— Ерасыл Ергенбай (до 56 килограммов, группа А);.

— Сайхан Тайсуев (до 62 килограммов, группа В);.

— Анатолий Савельев (до 62 килограммов, группа А);.

— Еламан Сеитказы (до 69 килограммов, группа А);.

— Максим Ню (до 69 килограммов, группа В);.

— Бектай Асылжан (до 77 килограммов, группа А);.

— Артем Антропов (до 85 килограммов, группа А);.

Резерв:

— Надворный Виктор (до 50 килограммов);.

— Бексултан Айтпай (до 69 килограммов).

«Спортсмены находятся в хорошей форме и готовы к старту. Данному чемпионату предшествовали интенсивные учебно-тренировочные сборы в Таразе и Казани, где у ребят была возможность показать себя. Лучшие в рейтинге приехали сюда, в Бангкок. В целом, команда молодая, 80 процентов атлетов впервые выступают на соревновании такого уровня. Но тем больше у них желание стартовать с мажорной ноты и достойно представить нашу республику.

Наша задача — войти в семерку лучших команд мира и завоевать максимальное количество лицензий на предстоящие юношеские Олимпийские игры-2018, — сообщил старший тренер юношеской сборной по тяжелой атлетике Бахыт Ахметов.

Добавим, что первыми на помост из казахстанцев выйдут девушки в категории до 48 килограммов и юноши в категории до 56 килограммов.