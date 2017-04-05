Юношеская сборная Казахстана по тяжелой атлетике вступает в борьбу на чемпионате мира
Сегодня, 5 апреля, юношеский состав сборной Казахстана начнет выступление на чемпионате мира, который стартовал 4 апреля в Тайланде, сообщает
пресс-служба Федерации.
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В составе казахстанской команды на мировое первенство отправились двадцать спортсменов, четверо из которых составляют резерв. Данный старт является лицензионным перед юношескими Олимпийскими играми 2018 года в Аргентине, и позволяет завоевать максимальное количество лицензий — две мужские и две женские.
Состав команды выглядит следующим образом.
Девушки:
— Диана Серебрякова (до 48 килограммов, группа В);.
— Махабат Серикболкызы (до 58 килограммов, группа В);.
— Гульдана Жунис (до 58 килограммов, группа В);.
— Дарья Павлова (до 63 килограммов, группа А);.
— Карина Кузганбаева (69 килограммов, группа А);.
— Мария Базаркина (до 75 килограммов, группа А);.
— Ольга Пастухова (до 75 килограммов, группа А);.
— Гульжан Кумарбекова (свыше 75 килограммов, группа А);.
Резерв:
— Осмаева Надежда (до 63 килограммов);.
— Базаркина Мария (до 75 килограммов).
Юноши:
— Акмолда Сайранкез (до 56 килограммов, группа В);.
— Ерасыл Ергенбай (до 56 килограммов, группа А);.
— Сайхан Тайсуев (до 62 килограммов, группа В);.
— Анатолий Савельев (до 62 килограммов, группа А);.
— Еламан Сеитказы (до 69 килограммов, группа А);.
— Максим Ню (до 69 килограммов, группа В);.
— Бектай Асылжан (до 77 килограммов, группа А);.
— Артем Антропов (до 85 килограммов, группа А);.
Резерв:
— Надворный Виктор (до 50 килограммов);.
— Бексултан Айтпай (до 69 килограммов).
«Спортсмены находятся в хорошей форме и готовы к старту. Данному чемпионату предшествовали интенсивные
Наша задача — войти в семерку лучших команд мира и завоевать максимальное количество лицензий на предстоящие юношеские Олимпийские игры-2018, — сообщил старший тренер юношеской сборной по тяжелой атлетике Бахыт Ахметов.
Добавим, что первыми на помост из казахстанцев выйдут девушки в категории до 48 килограммов и юноши в категории до 56 килограммов.
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