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5 апреля 2017, 1:24 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Кузнецов: Пропуск Олимпиады-2016 не сломал штангиста Олега Чена

СПЛИТ /Хорватия/, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский штангист Олег Чен, которого Международная федерация тяжелой атлетики лишила права выступить на Играх-2016, не сломался психологически и начал готовиться к следующей Олимпиаде. Об этом рассказал ТАСС старший тренер мужской сборной России Павел Кузнецов.

Российские тяжелоатлеты были вынуждены пропустить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро после запрета международной федерации в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил. Игры-2012 также прошли без Чена, который не был включен тогда в олимпийскую команду, несмотря на то, что прошел отбор.

«Пропуск Олимпиады-2016 его не сломал, Олег мне сам сказал, что будет готовиться к Играм в Токио, — отметил Кузнецов. — Этот парень силен духом и не разваливается под напором неблагоприятных обстоятельств. Я думаю, что в ближайшие два-три года он сможет выступать на высоком уровне, а там и до Олимпиады рукой подать».

«У него есть жена, ребенок. Стимул есть сражаться за право выступить в Токио. Да и на ближайшем чемпионате мира Чен тоже поборется за награды», — считает собеседник ТАСС.

На чемпионате Европы в Хорватии Чен, ранее дважды побеждавший на континентальных первенствах, занял второе место. Первым в весовой категории до 69 кг стал француз Бернардин Батам.

«Олег боролся до конца, но француз сегодня оказался сильнее. Учитывая его физическое состояние на данный момент, результат он показал достойный, и я доволен его выступлением. Мы же знаем, что главным стартом сезона является чемпионат мира, который пройдет в конце года, а сейчас нет никакого резона выходить на пик формы. А к чемпионату мира Чен обязательно подойдет в оптимальном состоянии и покажет куда более высокий результат», — подытожил тренер.
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