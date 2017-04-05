Пропустивший две Олимпиады штангист Олег Чен заявил, что хочет взять реванш в Токио-2020
СПЛИТ /Хорватия/, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный серебряный призер чемпионатов мира по тяжелой атлетике Олег Чен, пропустивший две Олимпиады, полон решимости пройти еще один четырехлетний цикл, добиться права выступить на Играх-2020 в Токио и вернуться оттуда с олимпийской медалью, чтобы подарить ее своим детям. Об этом Чен рассказал ТАСС.
«В 2012 году мне не удалось попасть на Олимпиаду
«Было очень обидно — мимо меня прошла уже вторая Олимпиада, к которой я очень готовился, — признался собеседник агентства. — Поначалу ходил на тренировки, будучи эмоционально опустошенным, и только спустя некоторое время взял себя в руки и стал
Чен рассказал, что они с женой ждут второго ребенка. «Я мечтаю об олимпийской медали и хочу подарить ее своим детям. Дети — это огромный стимул идти дальше, и я буду стараться, чтобы попасть на эту Олимпиаду», — признался тяжелоатлет.
На чемпионате Европы в Хорватии Чен, ранее дважды побеждавший на континентальных первенствах, занял второе место.
«Своим выступлением я сегодня недоволен, но такой невысокий результат обусловлен сложностями в подготовительном процессе. Пока я нахожусь не в оптимальном состоянии. Но это чемпионат Европы — первый старт в новом олимпийском цикле, мы только набираем форму сейчас. К ноябрьскому чемпионату мира я обязательно прибавлю», — подытожил собеседник агентства.
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