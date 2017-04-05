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5 апреля 2017, 0:38 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Пропустивший две Олимпиады штангист Олег Чен заявил, что хочет взять реванш в Токио-2020

СПЛИТ /Хорватия/, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный серебряный призер чемпионатов мира по тяжелой атлетике Олег Чен, пропустивший две Олимпиады, полон решимости пройти еще один четырехлетний цикл, добиться права выступить на Играх-2020 в Токио и вернуться оттуда с олимпийской медалью, чтобы подарить ее своим детям. Об этом Чен рассказал ТАСС.

«В 2012 году мне не удалось попасть на Олимпиаду из-за того, что тренеры, работавшие тогда в сборной, приняли решение не включать меня в состав олимпийской команды, хотя я прошел отбор, — вспоминает Чен. — В Рио я не поехал по причинам, известным всем. После того, как я второй раз остался без Олимпиады, мне было очень тяжело, потребовалось очень много времени, чтобы восстановиться психологически».

«Было очень обидно — мимо меня прошла уже вторая Олимпиада, к которой я очень готовился, — признался собеседник агентства. — Поначалу ходил на тренировки, будучи эмоционально опустошенным, и только спустя некоторое время взял себя в руки и стал по-настоящему работать на тренировках. Я очень хочу пройти и этот олимпийский цикл, чтобы выступить на Играх-2020 в Токио. Здоровье еще есть, желания — хоть отбавляй».

Чен рассказал, что они с женой ждут второго ребенка. «Я мечтаю об олимпийской медали и хочу подарить ее своим детям. Дети — это огромный стимул идти дальше, и я буду стараться, чтобы попасть на эту Олимпиаду», — признался тяжелоатлет.

На чемпионате Европы в Хорватии Чен, ранее дважды побеждавший на континентальных первенствах, занял второе место.

«Своим выступлением я сегодня недоволен, но такой невысокий результат обусловлен сложностями в подготовительном процессе. Пока я нахожусь не в оптимальном состоянии. Но это чемпионат Европы — первый старт в новом олимпийском цикле, мы только набираем форму сейчас. К ноябрьскому чемпионату мира я обязательно прибавлю», — подытожил собеседник агентства.
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