Российский штангист Олег Чен стал серебряным призером чемпионата Европы
СПЛИТ /Хорватия/, 4 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель трех серебряных наград чемпионатов мира 28-летний россиянин Олег Чен занял второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите.
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По сумме двух упражнений в весовой категории до 69 кг — рывка и толчка — россиянин поднял 319 кг (150 в рывке и 169 в толчке). Ранее Чен побеждал на чемпионатах Европы в 2013 и 2014 годах.
Первое место на ЧЕ-2017 занял представитель Франции Бернардин Матам (320), третье — немец Роберт Йоахим (317).
Чен занимал вторые места на чемпионатах мира в 2011, 2013 и 2015 годах.
Чемпионат Европы завершится 8 апреля, в рамках его осталось разыграть девять комплектов наград.
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