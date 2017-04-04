Российский штангист Олег Чен стал серебряным призером чемпионата Европы

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По сумме двух упражнений в весовой категории до 69 кг — рывка и толчка — россиянин поднял 319 кг (150 в рывке и 169 в толчке). Ранее Чен побеждал на чемпионатах Европы в 2013 и 2014 годах.

Первое место на ЧЕ-2017 занял представитель Франции Бернардин Матам (320), третье — немец Роберт Йоахим (317).

Чен занимал вторые места на чемпионатах мира в 2011, 2013 и 2015 годах.

Чемпионат Европы завершится 8 апреля, в рамках его осталось разыграть девять комплектов наград.