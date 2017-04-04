Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29315467/
4 апреля 2017, 21:08 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Ставшая второй на ЧЕ штангистка Алеева считает, что судьи помешали ей бороться за победу

СПЛИТ /Хорватия/, 4 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата Европы 2017 года по тяжелой атлетике Татьяна Алеева была способна выиграть золото, однако несправедливое решение судей, не засчитавших ее второй подход в толчке, лишило россиянку возможности стать первой. Об этом Алеева сообщила ТАСС.

По сумме двух упражнений Алеева подняла 223 кг (98 в рывке и 125 в толчке). Первое место заняла румынка Лоредана Тома (226), другая россиянка Тима Туриева в сумме двоеборья набрала 218 кг.

«Обидно, что небольшую сумму сегодня набрала, — призналась Алеева. — В рывке во втором подходе совершила техническую ошибку. А в толчке во втором подходе я четко зафиксировала поднятие, не пойму, почему судьи не засчитали».

«Все в шоке, а судьи говорят, что локоть сыграл, когда ноги собирала. Но я этого сама не почувствовала. Если бы ту попытку засчитали, то я уже пошла бы на победу. Ведь толчок — это моя коронка, но сегодня это мне не помогло», — подытожила собеседница агентства.

Россиянка оценила свое выступление на этом ЧЕ на четыре по пятибалльной шкале.

В феврале на Кубке России в Казани 26-летняя Алеева стала первой с результатом 231 кг (101+130).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Россиянка Алеева завоевала серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике, Туриева — бронзу

СПЛИТ /Хорватия/, 4 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира 2013 года россиянка Тима Туриева завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 63 кг, ее соотечественница Татьяна Алеева стала второй.
Еще 7 новостей  Все новости
4 апреля

Роман Ротенберг: все игроки сборной России из НХЛ хотят поехать на Олимпиаду

Маркин: РФС разработает дополнительные меры безопасности при подготовке к ЧМ-2018

Чернышенко сообщил, что в календаре КХЛ будет пауза на Олимпиаду-2018