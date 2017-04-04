Ставшая второй на ЧЕ штангистка Алеева считает, что судьи помешали ей бороться за победу

По сумме двух упражнений Алеева подняла 223 кг (98 в рывке и 125 в толчке). Первое место заняла румынка Лоредана Тома (226), другая россиянка Тима Туриева в сумме двоеборья набрала 218 кг.

«Обидно, что небольшую сумму сегодня набрала, — призналась Алеева. — В рывке во втором подходе совершила техническую ошибку. А в толчке во втором подходе я четко зафиксировала поднятие, не пойму, почему судьи не засчитали».

«Все в шоке, а судьи говорят, что локоть сыграл, когда ноги собирала. Но я этого сама не почувствовала. Если бы ту попытку засчитали, то я уже пошла бы на победу. Ведь толчок — это моя коронка, но сегодня это мне не помогло», — подытожила собеседница агентства.

Россиянка оценила свое выступление на этом ЧЕ на четыре по пятибалльной шкале.

В феврале на Кубке России в Казани 26-летняя Алеева стала первой с результатом 231 кг (101+130).