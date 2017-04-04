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4 апреля 2017, 20:28 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Россиянка Алеева завоевала серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике, Туриева — бронзу

СПЛИТ /Хорватия/, 4 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира 2013 года россиянка Тима Туриева завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 63 кг, ее соотечественница Татьяна Алеева стала второй.

По сумме двух упражнений Алеева подняла 223 кг (98 в рывке и 125 в толчке). Первое место заняла румынка Лоредана Тома (226), Туриева в сумме набрала 218 кг.

Туриева является чемпионкой Европы 2013 года, на мировых первенствах 2014 и 2015 годов становилась серебряным призером. Алеева — обладательница Кубка России, проходившего в феврале 2017 года в Казани. Туриева в том турнире не выступала.

Во вторник вечером также состоятся состязания мужчин в весовой категории до 69 кг, где Россию будет представлять обладатель трех серебряных медалей чемпионатов мира и двукратный победитель первенств Европы Олег Чен.
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Ставшая второй на ЧЕ штангистка Алеева считает, что судьи помешали ей бороться за победу

СПЛИТ /Хорватия/, 4 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата Европы 2017 года по тяжелой атлетике Татьяна Алеева была способна выиграть золото, однако несправедливое решение судей, не засчитавших ее второй подход в толчке, лишило россиянку возможности стать первой. Об этом Алеева сообщила ТАСС.
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