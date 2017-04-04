По сумме двух упражнений Алеева подняла 223 кг (98 в рывке и 125 в толчке). Первое место заняла румынка Лоредана Тома (226), Туриева в сумме набрала 218 кг.

Туриева является чемпионкой Европы 2013 года, на мировых первенствах 2014 и 2015 годов становилась серебряным призером. Алеева — обладательница Кубка России, проходившего в феврале 2017 года в Казани. Туриева в том турнире не выступала.

Во вторник вечером также состоятся состязания мужчин в весовой категории до 69 кг, где Россию будет представлять обладатель трех серебряных медалей чемпионатов мира и двукратный победитель первенств Европы Олег Чен.