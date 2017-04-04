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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29304658/
4 апреля 2017, 9:52 | Летние: Тяжелая атлетика | БЕЛТА

Белоруска Людмила Панкова заняла третье место на ЧЕ по тяжелой атлетике

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Людмила Панкова заняла третье место в весовой категории до 53 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который стартовал в хорватском Сплите, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>4 апреля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белоруска Людмила <span class=error>Панкова</span> заняла третье место в весовой категории до 53 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике который стартовал в хорватском <span class=error>Сплите</span> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Двадцатилетняя белоруска выполнила все шесть попыток успешно. В первом упражнении, рывке, она смогла зафиксировать штангу весом 83 кг. Решающим стал выход на помост в заключительной попытке в толчке. Людмила Панкова справилась с весом 106 кг и по сумме двоеборья завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы — 189 кг (83 кг+106 кг).

Первое место заняла опытная польская спортсменка Йоанна Лоховска — 192 кг (86 кг+106 кг). Серебряным призером, за счет удачного выступления в рывке, стала Атенери Эрнандес из Испании — 191 кг (86 кг+105 кг).

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Хорватии 4 апреля будут разыграны награды у женщин в весовой категории до 63 кг. В группе Б выступит белоруска Александра Тетеркина. 6 апреля на помост в Сплите выйдет один из лидеров белорусской команды — Анастасия Михайленко, которая поборется за награды в весовой категории до 69 кг.

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