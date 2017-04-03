Российская штангистка Хлесткина победила на ЧЕ в весовой категории до 58 кг
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Россиянка Наталья Хлесткина завоевала золотую медаль в весовой категории до 58 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в хорватском Сплите.
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В понедельник Хлесткина в сумме показала результат 214 килограммов (95 в рывке и 119 в толчке). Серебро досталось латвийке Ребеке Кохе (95+118). Тройку призеров замкнула украинка Вероника Ивасюк (95+111).
Чемпионат Европы в Сплите завершится 8 апреля.
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