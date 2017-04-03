Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29302240/
3 апреля 2017, 23:22 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Российская штангистка Хлесткина победила на ЧЕ в весовой категории до 58 кг

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Россиянка Наталья Хлесткина завоевала золотую медаль в весовой категории до 58 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в хорватском Сплите.

Россиянка Наталья <span class=error>Хлесткина</span> завоевала золотую медаль в весовой категории до 58 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике который проходит в хорватском <span class=error>Сплите</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник Хлесткина в сумме показала результат 214 килограммов (95 в рывке и 119 в толчке). Серебро досталось латвийке Ребеке Кохе (95+118). Тройку призеров замкнула украинка Вероника Ивасюк (95+111).

Чемпионат Европы в Сплите завершится 8 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
3 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США