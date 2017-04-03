Полька Йоанна Лоховская победила на ЧЕ по тяжелой атлетике в категории до 53 кг

В понедельник Лоховская победила с результатом 192 (86+106) кг. Серебро у испанки Атенери Эрнандес, набравшей по сумме двух упражнений 191 (86+105) кг. Третий результат показала белоруска Людмила Панкова 189 (83+106) кг.

Россиянки в данной весовой категории представлены не были. Чемпионат Европы завершится 8 апреля.