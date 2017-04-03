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3 апреля 2017, 22:52 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Полька Йоанна Лоховская победила на ЧЕ по тяжелой атлетике в категории до 53 кг

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Полька Йоанна Лоховская завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 53 кг, который проходит в Сплите (Хорватия).

В понедельник Лоховская победила с результатом 192 (86+106) кг. Серебро у испанки Атенери Эрнандес, набравшей по сумме двух упражнений 191 (86+105) кг. Третий результат показала белоруска Людмила Панкова 189 (83+106) кг.

Россиянки в данной весовой категории представлены не были. Чемпионат Европы завершится 8 апреля.
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Тренер: Халибеков не смог завоевать серебро ЧЕ из-за недостаточной концентрации

Тренер: Халибеков не смог завоевать серебро ЧЕ из-за недостаточной концентрации

СПЛИТ /Хорватия/, 3 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2017 года Феликс Халибеков, ставший первым российским медалистом этого турнира, мог выступить и лучше, однако путь к серебру ему преградил недостаток концентрации в первом толчковом подходе. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер мужской сборной России Павел Кузнецов.
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