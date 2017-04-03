Тренер: Халибеков не смог завоевать серебро ЧЕ из-за недостаточной концентрации
СПЛИТ /Хорватия/, 3 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2017 года Феликс Халибеков, ставший первым российским медалистом этого турнира, мог выступить и лучше, однако путь к серебру ему преградил недостаток концентрации в первом толчковом подходе. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер мужской сборной России Павел Кузнецов.
Обладатель серебра ЧЕ-2016 Халибеков, выступающий в весовой категории до 62 кг, на этом европейском первенстве занял третье место, набрав в сумме 285 кг (131 кг в рывке + 154 кг в толчке). Вторым стал турок Буньями Сезер (289 кг), первым — его соотечественник Хурсит Атак (290 кг).
«Мы ожидали от Халибекова медали, и бронза является достойным результатом, — считает Кузнецов. — Награда добыта в тяжелой борьбе, в рывке он сделал все, что мог, и заслуженно стал вторым. Про толчок такого сказать нельзя, так первый подход у него оказался неудачным. И это привело к тому, что он оказался с бронзовой наградой, хотя вполне мог вернуться домой и с серебром».
«Почему потерпел неудачу? — продолжил тренер. — Начнем с того, что он ярко выраженный толкач, и когда выходил на помост, то знал, что может сделать и больше. Видимо, его подвело отсутствие полной сосредоточенности на попытке: не подготовился как следует, а штанга не любит таких вещей. Но на второй подход он уже хорошо настроился, а третий и вовсе был идеальным».
По мнению Кузнецова, Халибеков
Чемпионат Европы проходит в хорватском Сплите и завершится 8 апреля.
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