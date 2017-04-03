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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29296374/
3 апреля 2017, 15:43 | Летние: Тяжелая атлетика | УНИАН

15 украинцев выступят на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Хорватии

Сегодня в хорватском городе Сплит стартуют соревнования европейского первенства по тяжелой атлетике, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

На престижном старте украинская заявка насчитывает 8 женщин и 7 мужчин. Увеличить
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На престижном старте украинская заявка насчитывает 15 спортсменов (8 женщин и 7 мужчин).

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

Женщины: Вероника Ивасюк (58 кг), Мария Тимощук (63 кг), Анна Панова (69 кг), Мария Хлян (69 кг), Ирина Деха (75 кг), Валентина Кисиль (90 кг), Анна Макарова (+90 кг), Анастасия Лысенко (+90 кг),

Мужчины: Александр Пелешенко (85 кг), Дмитрий Чумак (94 кг), Ярослав Витер (94 кг), Константин Рева (105 кг), Василий Пилепенко (105 кг), Роман Василевский (+105 кг), Олег Прошак (+105 кг).

Чемпионат Европы продлится с 2 до 8 апреля включительно.

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