Скарантино победил на ЧЕ по тяжелой атлетике в категории до 56 кг
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. Итальянец Мирко Скарантино победил на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Сплите (Хорватия) в категории до 56 кг.
Скарантино по сумме двух упражнений набрал 266 кг (120 в рывке + 146 в толчке). Серебряную медаль завоевал Юрий Дудогло из Молдавии, результат которого составил 261 кг (115 + 146). Замкнул тройку представитель Румынии
Россияне в данной весовой категории представлены не были. Чемпионат Европы завершится 8 апреля.
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