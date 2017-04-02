Скарантино победил на ЧЕ по тяжелой атлетике в категории до 56 кг

Скарантино по сумме двух упражнений набрал 266 кг (120 в рывке + 146 в толчке). Серебряную медаль завоевал Юрий Дудогло из Молдавии, результат которого составил 261 кг (115 + 146). Замкнул тройку представитель Румынии Илие-Константин Чьотою, набравший в сумме 242 кг (111 + 131).

Россияне в данной весовой категории представлены не были. Чемпионат Европы завершится 8 апреля.