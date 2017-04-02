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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29285705/
2 апреля 2017, 17:15 | Летние: Тяжелая атлетика | Чемпионат.com

Мишель выиграла ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 48 кг

Француженка Анаис Мишель одержала победу в весовой категории до 48 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который будет проходить в Хорватии до 8 апреля.

Обладательницей серебряной медали стала румынка Моника Ксенджери, а замкнула тройку призёров её соотечественница Елена Рамона Андриеш.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит, Хорватия
Женщины. Весовая категория до 48 кг

1. Анаис Мишель (Франция) — 180 кг (80 в рывке + 100 в толчке).
2. Моника Ксенджери (Румыния) — 179 кг (85+94).
3. Елена Рамона Андриеш (Румыния) — 164 кг (75+89).
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