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2 апреля 2017, 14:59 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Француженка Анаис Мишель завоевала золото ЧЕ по тяжелой атлетике в категории до 48 кг

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Француженка Анаис Мишель завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Сплите (Хорватия).

Мишель, выступающая в весовой категории до 48 кг, по сумме двух упражнений набрала 180 кг (80 в рывке + 100 в толчке). Серебряную медаль завоевала румынка Моника Ксенджери, результат которой 179 кг (85+94). Замкнула тройку еще одна представительница Румынии Елена Рамона Андриеш, набравшая в сумме 164 кг (75+89).

Россиянки в данной весовой категории представлены не были. Чемпионат Европы завершится 8 апреля.
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