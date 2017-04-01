Оксана Сливенко: Золото Пекина-2008? Если получу медаль, радоваться не буду

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Из тяжелой атлетики Оксана Сливенко ушла три года назад. На чемпионате мира-2013 осталась за пределами призовой тройки и решила взять паузу. Серебро Олимпиады-2008, три титула сильнейшей на планете и семь континентальных — такой коллекцией наград не может похвастаться никто из коллег. Пусть на вторые в карьере Игры в Лондоне ей поехать не удалось. Кто-то скажет, что перерыв затянулся, но сегодня Сливенко выглядит счастливой и заметно похорошевшей и строит планы на будущее.

С ОЛИМПИАДОЙ НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ

— Я тренируюсь и участвую в соревнованиях по функциональному многоборью, — рассказывает о своей сегодняшней жизни Сливенко. — А еще работаю с учениками, провожу мастер-классы, есть дела и в офисе, в Фонде «Гераклион».

— Немало. А что с вашей спортивной карьерой? Можно сказать, что вы ее завершили?

— Правильнее будет говорить, что я ее завершила в тяжелой атлетике. Но тренировки в последние три года я не бросала, участвовала в самых разнообразных соревнованиях по кросс-фиту.

— С турнирами по тяжелой атлетике их можно сравнить?

— С Олимпиадой, конечно, ничто не сравнится. Это запредельный уровень ответственности, очень сильные переживания. Сейчас все несколько иначе: функциональное многоборье — очень динамичный и зрелищный спорт. Постоянное движение, много всего происходит, да и болеют иначе. Но главное, что роднит для меня два вида спорта — это предстартовое волнение, которое было и остается. Особенно, когда выступаем в команде. Поначалу было непривычно, все-таки тяжелая атлетика — индивидуальный вид. А тут просыпается командный дух, все друг за друга. На самом деле, когда мы что-то выигрываем с командой эмоций даже больше, чем от личной победы.

— За событиями в тяжелой атлетике сейчас следите?

— Несмотря на то, что я отдалилась от этого вида спорта, конечно, новости ко мне поступают. Я очень переживала за ребят накануне Олимпийских игр, да и сейчас переживаю, потому что до конца эта ситуация так и не разрешилась.

— У вас есть свой взгляд, почему все получилось именно так?

— Конечно, в этом есть и наша вина, российского спорта. Но в то же время не совсем понятна позиция антидопинговых организаций. Получается, до этого оно не контролировало ситуацию? Как получилось так, что все это вылилось наружу в самый последний момент перед Олимпиадой, когда уже ни ужесточить контроль, ни что-то исправить было нельзя. Можно ведь наверняка было постепенно на протяжении долгого времени пресекать сами попытки применения запрещенных препаратов, пресекать это на корню, чтобы потом не получить такого коллапса.

К ПЕПРОВЕРКАМ ПРОБ ПЕКИНА-2008 И ЛОНДОНА-2012 ОТНОШУСЬ ДВОЯКО

— Сейчас идет масштабные перепроверки проб Пекина-2008 и Лондона-2012. В тяжелой атлетике ситуация порой доходит до абсурда, когда награды передаются по несколько раз и призерами становятся спортсмены, занявшие 6−7-е места. Как вы относитесь ко всем этим пересмотрам?

— Двояко. Меня ведь эта ситуация тоже коснулась (Сливенко завоевала в Пекине серебряную медаль, однако проба победительницы Лю Чуньхун в результате перепроверки дала положительный результат на гормон роста. — Прим. «СЭ»). Пока никаких официальных бумаг я не получала и расследование еще идет, но сказать, что я рада, не могу. Во-первых, с точки зрения имиджа пострадал весь вид спорта. Во-вторых, мне очень жалко знакомых ребят, которых так или иначе коснулась эта история. В каждую медаль, какого бы достоинства она ни была, вложено невероятное количество сил, годы подготовки. И теперь через столько лет они их теряют.

— Если получите золотую медаль, вы себя будете чувствовать олимпийской чемпионкой или все равно в душе будете помнить, что были второй?

— Сложный вопрос. С одной стороны, я действительно буду всегда знать и помнить, что на помосте была второй. С другой — правила моей соперницей все-таки были нарушены. В таком случае в честной ли борьбе я стала второй — тоже вопрос. Вряд ли я буду радоваться передаче золота, если такое произойдет, но титул олимпийской чемпионки не сравним ни с чем. Ведь это не бронзовая и не серебряная награда — совершенно другой статус. С третьей стороны — прошло девять лет, я не понимаю, зачем ворошить прошлое. С таким же успехом можно взять любой силовой вид спорта во времена, когда не существовало никакого допинг-контроля: там много чего, наверное, можно найти. И что? Лишать всех наград?

В ЖИЗНИ НАСТУПИЛ ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

— В функциональном многоборье вы себе ставите какие-то цели и задачи?

— Мне 30 лет, и наступил переломный момент в жизни. Пытаюсь решить для себя, что делать дальше: выступать и тренироваться или погрузиться в работу организационную, посвятить себя работе в Фонде. Мне кажется самым разумным взять некоторую паузу, чтобы понять, смогу ли я вообще не соревноваться. Поэтому я решила не выступать в ближайшие полгода, хотя тренироваться, конечно, продолжу. Больше посвящу себя офисной работе.

— В чем она заключается?

— Развитие функционального многоборья, организация соревнований, поездки в регионы, проведение Кубков России и внедрение новых методик в тренировки спортсменов, поиск талантливых атлетов и работа с ними.

— С кем проще заниматься — с детьми или со взрослыми?

— Ох. Многоборье вообще многосторонний вид спорта. Сколько себя помню, я по большей части занималась тяжелой атлетикой, но знала, что могу добиться успеха и в других дисциплинах. И сейчас я понимаю, что могу и сама соревноваться, и тренировать — причем и детей, и взрослых, а заодно и организовывать турниры. И вроде хочется попробовать себя и добиться успеха во всем и везде. Но, как известно, если гоняться за двумя зайцами, можно ничего не поймать. Мы сейчас готовились командой к соревнованиям, я работала с ребятами по тяжелой атлетике — ставила технику, к примеру. К детям нужен другой, более основательный подход. Чтобы взять новичка и вырастить из него профессионального атлета, этому надо посвящать очень много времени. Это твой полноценный проект получается — безумно сложно, но очень интересно.

— Чтобы работать с детьми, нужно фантастическое терпение…

— А оно у меня есть. Я сама человек очень дотошный, да и спорт воспитывает в этом плане. И мне очень нравится эта кропотливая работа.