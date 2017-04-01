Сборная России по тяжелой атлетике начнет выступление на чемпионате Европы

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Сборной России в Хорватии предстоит первый крупный турнир после серьезных преобразований, произошедших за последний год в отечественной тяжелой атлетике. Из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил российская команда была в полном составе отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В результате национальную федерацию осенью возглавил Максим Агапитов, сменились также тренеры сборных команд, и перестановки позволили российским тяжелоатлетам выступить в Сплите.

Россия на этом турнире будет представлена 16 тяжелоатлетами. Это Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова (обе — весовая категория до 58 кг), Тима Туриева, Татьяна Алеева (до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг), Диана Мстиева (до 90 кг), Татьяна Каширина (свыше 90 кг). В состав мужской команды вошли Феликс Халибеков (до 62 кг), Олег Чен (до 69 кг), Сергей Петров (до 77 кг), Артем Окулов (до 85 кг), Егор Климонов, Адам Малигов (оба — до 94 кг), Давид Беджанян (до 105 кг) и Руслан Албегов (свыше 105 кг).

По словам Агапитова, возможное пристальное внимание допинг-служб в Сплите не будет смущать российских спортсменов, которые уже привыкли соревноваться в таком режиме. «Мы абсолютно открыты для всех, не прячемся и не боимся», — заявил глава Федерации тяжелой атлетики России.

Агапитов также отметил, что перед обновленной сборной в Сплите стоит прежде всего задача стать единым целым, настоящей командой, строго соблюдающей дисциплину. Хотя и медальные планы, по словам президента федерации, никто не отменял, каждый российский атлет будет бороться за высокие места и медали, статистов в Сплите не будет.

Первый постолимпийский турнир не имеет статус отборочного, в большинстве команд проходит процесс обновления. Для российской сборной чемпионат в Сплите, считает Агапитов, прежде всего важен в плане строительства крепкого фундамента, на который можно опираться при достижении в будущем высоких целей.

16 комплектов медалей в Сплите

Соревнования в Сплите пройдут 1—8 апреля , первые медали будут разыграны в воскресенье. Всего на чемпионате Европы определятся победители в 16 категориях — восьми у мужчин и женщин, минимальный возраст участников ограничен 15 годами. Чемпионат пройдет в спортивном зале «Грипе» в Сплите — крупнейшем курортном городе Хорватии на Адриатическом побережье.

1 апреля, перед открытием турнира, в Сплите пройдет конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики.

Первый чемпионат Европы по тяжелой атлетике прошел в 1896 году в Роттердаме (Нидерланды), в нынешнем формате весовых категорий соревнования проходят с 1998 года. Год назад первенство континента прошло в норвежском Фёрде, на счету российской команды — золотая медаль Натальи Хлесткиной (63 кг), серебро Феликса Халибекова (62), Сергея Петрова (69) и Дианы Ахметовой (63) и бронза Георгия Купцова (94).