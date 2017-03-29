Объявлен состав сборной России на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Сплите

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит, Хорватия

Состав сборной России



Мужчины: Феликс Халибеков (до 62 кг), Олег Чен (до 69 кг), Сергей Петров (до 77 кг), Артём Окулов (до 85 кг), Адам Малигов, Егор Климонов (до 94 кг), Давид Беджанян (до 105 кг), Руслан Албегов (свыше 105 кг).



Женщины: Наталья Хлёсткина, Анастасия Иванова (до 58 кг), Тима Туриева, Татьяна Алеева (до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг), Диана Мстиева (до 90 кг), Татьяна Каширина (свыше 90 кг).