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29 марта 2017, 18:33 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

ФТАР: Штангисты РФ готовы пройти на ЧЕ полный допинг-контроль, если будет необходимость

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Каждый российский участник чемпионата Европы по тяжелой атлетике готов пройти допинг- контроль, если организаторы турнира будут на этом настаивать. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

По словам главы ФТАР Максима Агапитова россияне всегда испытывали пристальное внимание антидопинговых служб. Увеличить
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Чемпионат Европы пройдет с 1 по 9 апреля в хорватском Сплите. Россия на этом турнире будет представлена 16 тяжелоатлетами.

«Мы всегда испытывали пристальное внимание антидопинговых служб, — отметил Агапитов. — Поэтому нас в Сплите все это абсолютно не будет смущать, мы живем в стандартном режиме. Если потребуется, чтобы все наши участники прошли допинг-контроль, то все отправятся туда. Никаких проблем в этом я не вижу, мы абсолютно открыты для всех, не прячемся и не боимся».

Сборная России по тяжелой атлетике была лишена Международной федерацией тяжелой атлетики возможности выступить на Олимпиаде-2016 из-за участившихся случаев нарушения антидопинговых правил. Осенью прошлого года в Федерации тяжелой атлетики России произошли серьезные преобразования — был выбран новый глава организации Максим Агапитов, сменились руководители мужской и женской сборной страны.
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Новости Тяжелой атлетики

Агапитов: Сборная России по тяжелой атлетике не имеет медальных планов на ЧЕ-2017

Агапитов: Сборная России по тяжелой атлетике не имеет медальных планов на ЧЕ-2017

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сборная России по тяжелой атлетике, которая в ближайшие дни отправится на чемпионат Европы в Хорватию, не имеет медальных планов на этот турнир. Как заявил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, перед отечественными штангистами на первом международном старте года стоит только одна задача — стать единой, сплоченной и дисциплинированной командой.
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