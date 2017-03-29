ФТАР: Штангисты РФ готовы пройти на ЧЕ полный допинг-контроль, если будет необходимость
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Каждый российский участник чемпионата Европы по тяжелой атлетике готов пройти допинг- контроль, если организаторы турнира будут на этом настаивать. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
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Чемпионат Европы пройдет с 1 по 9 апреля в хорватском Сплите. Россия на этом турнире будет представлена 16 тяжелоатлетами.
«Мы всегда испытывали пристальное внимание антидопинговых служб, — отметил Агапитов. — Поэтому нас в Сплите все это абсолютно не будет смущать, мы живем в стандартном режиме. Если потребуется, чтобы все наши участники прошли
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