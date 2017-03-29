ФТАР: Штангисты РФ готовы пройти на ЧЕ полный допинг-контроль, если будет необходимость

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Чемпионат Европы пройдет с 1 по 9 апреля в хорватском Сплите. Россия на этом турнире будет представлена 16 тяжелоатлетами.

«Мы всегда испытывали пристальное внимание антидопинговых служб, — отметил Агапитов. — Поэтому нас в Сплите все это абсолютно не будет смущать, мы живем в стандартном режиме. Если потребуется, чтобы все наши участники прошли допинг-контроль, то все отправятся туда. Никаких проблем в этом я не вижу, мы абсолютно открыты для всех, не прячемся и не боимся».