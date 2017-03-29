Агапитов: Сборная России по тяжелой атлетике не имеет медальных планов на ЧЕ-2017

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 9 апреля в Сплите. Россия на этом турнире будет представлена 16 тяжелоатлетами. Это Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова (обе — весовая категория до 58 кг), Тима Туриева, Татьяна Алеева (до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг), Диана Мстиева (до 90 кг), Татьяна Каширина (свыше 90 кг). В состав мужской команды вошли Феликс Халибеков (до 62 кг), Олег Чен (до 69 кг), Сергей Петров (до 77 кг), Артем Окулов (до 85 кг), Егор Климонов, Адам Малигов (оба — до 94 кг), Давид Беджанян (до 105 кг) и Руслан Албегов (свыше 105 кг).

«Каждый спортсмен будет преследовать на этом турнире свои цели, — заметил Агапитов. — Но федерация и я, как ее руководитель, поставили перед ними задачу стать прежде всего единым целым, настоящей командой, строго соблюдающей дисциплину. Для нашей обновленной сборной это будет первый международный турнир, поэтому самое важное, чтобы наши спортсмены проявили себя как команда с присущей ей взаимовыручкой, поддержкой и дисциплиной. Все эти компоненты должны дать возможность добиться на чемпионате Европы хорошего результата».

«Но и спортивные цели никто не отменял, поэтому каждый российский спортсмен будет бороться за высокие места и медали, статистов мы в Хорватию не везем», — подчеркнул глава ФТАР.

Собеседник агентства напомнил, что ближайший чемпионат Европы не носит статус отборочного. «Он пройдет в первый постолимпийский год, во всех командах идет процесс становления, — заметил Агапитов. — Есть возможность выявить какие-то слабые места в нашей работе, чтобы в будущем уже не было никаких проблем. Построим мощный и крепкий фундамент, на который будем основываться при достижении в будущем высоких целей. Поэтому задача завоевать какое-то количество медалей сейчас не стоит перед нашей командой».