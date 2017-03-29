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29 марта 2017, 16:31 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Агапитов: Сборная России по тяжелой атлетике не имеет медальных планов на ЧЕ-2017

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сборная России по тяжелой атлетике, которая в ближайшие дни отправится на чемпионат Европы в Хорватию, не имеет медальных планов на этот турнир. Как заявил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, перед отечественными штангистами на первом международном старте года стоит только одна задача — стать единой, сплоченной и дисциплинированной командой.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 9 апреля в Сплите. Россия на этом турнире будет представлена 16 тяжелоатлетами. Это Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова (обе — весовая категория до 58 кг), Тима Туриева, Татьяна Алеева (до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг), Диана Мстиева (до 90 кг), Татьяна Каширина (свыше 90 кг). В состав мужской команды вошли Феликс Халибеков (до 62 кг), Олег Чен (до 69 кг), Сергей Петров (до 77 кг), Артем Окулов (до 85 кг), Егор Климонов, Адам Малигов (оба — до 94 кг), Давид Беджанян (до 105 кг) и Руслан Албегов (свыше 105 кг).

«Каждый спортсмен будет преследовать на этом турнире свои цели, — заметил Агапитов. — Но федерация и я, как ее руководитель, поставили перед ними задачу стать прежде всего единым целым, настоящей командой, строго соблюдающей дисциплину. Для нашей обновленной сборной это будет первый международный турнир, поэтому самое важное, чтобы наши спортсмены проявили себя как команда с присущей ей взаимовыручкой, поддержкой и дисциплиной. Все эти компоненты должны дать возможность добиться на чемпионате Европы хорошего результата».

«Но и спортивные цели никто не отменял, поэтому каждый российский спортсмен будет бороться за высокие места и медали, статистов мы в Хорватию не везем», — подчеркнул глава ФТАР.

Собеседник агентства напомнил, что ближайший чемпионат Европы не носит статус отборочного. «Он пройдет в первый постолимпийский год, во всех командах идет процесс становления, — заметил Агапитов. — Есть возможность выявить какие-то слабые места в нашей работе, чтобы в будущем уже не было никаких проблем. Построим мощный и крепкий фундамент, на который будем основываться при достижении в будущем высоких целей. Поэтому задача завоевать какое-то количество медалей сейчас не стоит перед нашей командой».

Сборная России по тяжелой атлетике была лишена Международной федерацией тяжелой атлетики возможности выступить на Олимпиаде-2016 из-за участившихся случаев нарушения антидопинговых правил. Осенью прошлого года в Федерации тяжелой атлетики России произошли серьезные преобразования — был выбран новый глава организации Максим Агапитов, сменилось и руководители мужской и женской сборной страны.
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