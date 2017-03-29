Вице-президент ФТАР Салтыков претендует на место в техническом комитете IWF

30 мая в Бангкоке состоится конгресс Международной федерации тяжелой атлетики, в рамках которого состоятся выборы руководства этой организации: президента, первого вице-президента, генерального секретаря, вице-президентов и членов исполнительного комитета. На конгрессе также будет сформирован новый состав технического, тренерско-научного и медицинского комитетов.

«Вице-президент Федерации тяжелой атлетики России Владимир Салтыков будет претендовать на место в техническом комитете международной федерации, член исполкома ФТАР Петр Полетаев — в тренерско-научном комитете», — сказал Кишкин.