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29 марта 2017, 11:01 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Вице-президент ФТАР Салтыков претендует на место в техническом комитете IWF

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Владимир Салтыков является кандидатом в члены технического комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), выборы руководства которой пройдут на майском конгрессе организации в Бангкоке. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь ФТАР Александр Кишкин.

30 мая в Бангкоке состоится конгресс Международной федерации тяжелой атлетики, в рамках которого состоятся выборы руководства этой организации: президента, первого вице-президента, генерального секретаря, вице-президентов и членов исполнительного комитета. На конгрессе также будет сформирован новый состав технического, тренерско-научного и медицинского комитетов.

«Вице-президент Федерации тяжелой атлетики России Владимир Салтыков будет претендовать на место в техническом комитете международной федерации, член исполкома ФТАР Петр Полетаев — в тренерско-научном комитете», — сказал Кишкин.

Согласно официальному сайту IWF, представителями России в этой международной организации сейчас являются Александр Герасименко (первый вице-президент IWF), Александр Петров (медицинский комитет) и Давид Ригерт (тренерско-научный комитет). Также ряд россиян входит в различные комиссии IWF.
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