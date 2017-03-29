Вице-президент ФТАР Салтыков претендует на место в техническом комитете IWF
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/.
Вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Владимир Салтыков является кандидатом в члены технического комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), выборы руководства которой пройдут на майском конгрессе организации в Бангкоке. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь ФТАР Александр Кишкин.
30 мая в Бангкоке состоится конгресс Международной федерации тяжелой атлетики, в рамках которого состоятся выборы руководства этой организации: президента, первого
«Вице-президент Федерации тяжелой атлетики России Владимир Салтыков будет претендовать на место в техническом комитете международной федерации, член исполкома ФТАР Петр Полетаев — в
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