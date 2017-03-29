ФТАР отправила официальную заявку на участие Агапитова в выборах вице-президента IWF
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отправила официальную заявку в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF), подтверждающую участие главы ФТАР Максима Агапитова в выборах на пост первого вице- президента IWF. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.
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30 мая в Бангкоке состоится конгресс Международной федерации тяжелой атлетики, в рамках которого состоятся выборы руководства этой организации: президента, первого
«Глава нашей федерации Максим Агапитов будет претендовать на посты первого
Агапитов в случае неудачи на выборах на пост первого
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