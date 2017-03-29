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29 марта 2017, 10:24 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

ФТАР отправила официальную заявку на участие Агапитова в выборах вице-президента IWF

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отправила официальную заявку в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF), подтверждающую участие главы ФТАР Максима Агапитова в выборах на пост первого вице- президента IWF. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.

30 мая в Бангкоке состоится конгресс Международной федерации тяжелой атлетики в рамках которого состоятся выборы руководства этой организации. Увеличить
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30 мая в Бангкоке состоится конгресс Международной федерации тяжелой атлетики, в рамках которого состоятся выборы руководства этой организации: президента, первого вице-президента, генерального секретаря, вице-президентов и членов исполнительного комитета. Срок подачи заявок кандидатов от национальных федераций на участие в выборах истек в полночь 28 марта.

«Глава нашей федерации Максим Агапитов будет претендовать на посты первого вице-президента, вице- президента и члена исполкома IWF, соответствующие документы уже отправлены в международную федерацию», — отметил Кишкин.

Агапитов в случае неудачи на выборах на пост первого вице-президента IWF будет баллотироваться на должность вице- президента этой организации. Если не удастся занять пост вице-президента, то он будет претендовать на место в исполкоме международной федерации. Решение о выдвижении Агапитова было принято в середине марта на президиуме ФТАР.
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