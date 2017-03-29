ФТАР отправила официальную заявку на участие Агапитова в выборах вице-президента IWF

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30 мая в Бангкоке состоится конгресс Международной федерации тяжелой атлетики, в рамках которого состоятся выборы руководства этой организации: президента, первого вице-президента, генерального секретаря, вице-президентов и членов исполнительного комитета. Срок подачи заявок кандидатов от национальных федераций на участие в выборах истек в полночь 28 марта.

«Глава нашей федерации Максим Агапитов будет претендовать на посты первого вице-президента, вице- президента и члена исполкома IWF, соответствующие документы уже отправлены в международную федерацию», — отметил Кишкин.