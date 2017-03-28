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28 марта 2017, 19:19 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Кузнецов и Колесников возглавят сборные России по тяжелой атлетике на ЧЕ

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт, Олег Богатов. Павел Кузнецов и Николай Колесников возглавят мужскую и женскую сборную России соответственно на апрельском чемпионате Европы в Хорватии, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Исполком ФТАР в декабре 2016 года утвердил Кузнецова и Колесникова главными тренерами национальных команд. Однако экспертный совет министерства спорта РФ 17 марта отклонил кандидатуру Кузнецова на должность главного тренера мужской национальной команды из-за отсутствия профильного спортивного образования. Чемпионат Европы пройдет в Сплите со 2 по 8 апреля.

«Мужской и женской сборными России на чемпионате Европы будут руководить соответственно Павел Викторович Кузнецов и Николай Алексеевич Колесников, — сказал в телефонном разговоре Агапитов. — Колесников — в качестве главного тренера женской сборной России, Кузнецов — в должности старшего тренера мужской команды».

Кузнецов также является вице-президентом и главой тренерского совета ФТАР.
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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Павел Кузнецов, кандидатура которого на пост главного тренера мужской сборной страны была отклонена в минувшую пятницу экспертным советом Министерства спорта РФ, продолжает оставаться старшим тренером национальной команды. Как сообщил ТАСС Кузнецов, вопрос о его работе главным тренером вновь будет поднят спустя некоторое время.
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