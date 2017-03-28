Кузнецов и Колесников возглавят сборные России по тяжелой атлетике на ЧЕ

Исполком ФТАР в декабре 2016 года утвердил Кузнецова и Колесникова главными тренерами национальных команд. Однако экспертный совет министерства спорта РФ 17 марта отклонил кандидатуру Кузнецова на должность главного тренера мужской национальной команды из-за отсутствия профильного спортивного образования. Чемпионат Европы пройдет в Сплите со 2 по 8 апреля.

«Мужской и женской сборными России на чемпионате Европы будут руководить соответственно Павел Викторович Кузнецов и Николай Алексеевич Колесников, — сказал в телефонном разговоре Агапитов. — Колесников — в качестве главного тренера женской сборной России, Кузнецов — в должности старшего тренера мужской команды».