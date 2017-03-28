Кузнецов и Колесников возглавят сборные России по тяжелой атлетике на ЧЕ
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт, Олег Богатов. Павел Кузнецов и Николай Колесников возглавят мужскую и женскую сборную России соответственно на апрельском чемпионате Европы в Хорватии, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Исполком ФТАР в декабре 2016 года утвердил Кузнецова и Колесникова главными тренерами национальных команд. Однако экспертный совет министерства спорта РФ 17 марта отклонил кандидатуру Кузнецова на должность главного тренера мужской национальной команды
«Мужской и женской сборными России на чемпионате Европы будут руководить соответственно Павел Викторович Кузнецов и Николай Алексеевич Колесников, — сказал в телефонном разговоре Агапитов. — Колесников — в качестве главного тренера женской сборной России, Кузнецов — в должности старшего тренера мужской команды».
Кузнецов также является
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter